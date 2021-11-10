Mersin, Uluslararası Turunçgil Kongresi’ne hazırlanıyor

Şirin ÇAVUŞ



MERSİN - Mersin, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Turunçgil Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 500’e yakın katılımcının beklendiği 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 6-11 Kasım 2022’de Mersin’de gerçekleşecek. Tüm dünyadan danışman, üretici ve bilim insanlarının katılacağı programda turunçgile ilişkin binin üzerinde sunumun yapılması, teknik gezilerin düzenlenmesi planlanıyor. Türkiye ve bölge açısından büyük önem taşıyan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi bitiminde Mersin Narenciye Festivali gerçekleştirilecek. Kongre kapsamında Turunçgil Expo’su yapılması da planlanıyor.

Konuyla ilgili yapılan toplantıda konuşan Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, 2022 yılının Mersin’de turunçgil yılı olacağını, Mersin’de yıl boyunca turunçgilin konuşulacağını söyledi. İlki 1968 yılında Amerika’da gerçekleştirilen kogrenin bu tarihten itibaren her 4 yılda bir turunçgil üreticisi ülkelerin katılımı ile dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirildiğini söyleyen Kaçmaz, “Kongrede turunçgil sektöründe yapılan çalışmaları ve yenilikleri öğrenme, Türkiye’de üretilen turunçgil ürünlerini, ülkemizi, bölgemizi bir kez daha tanıtma fırsatı bulacağız. En önemlisi de Türkiye turunçgil üretiminin gelişmesi ve ihracatının artmasına çok büyük katkısı olacaktır” dedi. Kaçmaz, kongrenin salgın nedeniyle 2022’ye ertelendiğini de sözlerine ekledi.