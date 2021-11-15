Mersin Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 74 adet sözleşmeli personel alacak.

Başvuru işlemleri 15-29 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığının adresinde ilan edilecek.

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