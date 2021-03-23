Mersin Üniversitesi’nden onkolojik araştırmalar için yatırım atağı

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Yeni nesil kemoterapi ajanı, fotodinamik kanser terapisi, kanser aşısı ve kanserin tanısı gibi onkolojik araştırmaların yapıldığı toplulukta farklı disiplinler arası çalışma yöntemi ile laboratuvar ortamından kliniğe ürün geçişlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Onkolojik araştırmalar için yıllık 2 milyon TL bütçe ayıracaklarını söyleyen Mersin Üniversitesi Rektörü ve Kanser Araştırmaları Topluluğu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Topluluğumuz tarafından yürütülen çalışmalar ile en önemlisi hastalarımıza sunduğumuz hizmet kalitemizi artırıyoruz. Bunun yanı sıra klinikte sıkça karşılaşılan ve temel bilimlerdeki hocalarımızın dikkatinden kaçan önemli ve araştırmaya değer bazı konular da düzenli bilimsel tartışmalar sayesinde masaya yatırılabiliyor. Kansere karşı daha çözüm odaklı ilerliyoruz. Onkoloji araştırmaları konusunda uluslararası arenada öncü bir araştırma üniversitesi olmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

“Deney ve araştırmalar için uluslararası sertifikalar alacak”



Topluluk bünyesinde başarılı deneyler yapabilmek için bir dizi sertifika alacaklarını belirten Çamsarı, pek çok uluslararası kuruluşlarla çalıştıklarını belirtti. Çamsarı, öncelikle deney hayvanları çalışmaları konusunda belli kriterleri yerine getirip bu konuda sertifikasyon almayı hedeflediklerini vurguladı. Önümüzdeki süreçte kanser alanında kurulmuş olan ulusal ve uluslararası kuruluşlardaki araştırmacılar ile ortak Ar-Ge çalışmaları yürüteceklerini ifade eden Çamsarı, şöyle konuştu: “Nobel ödülü almış olan bilim insanlarını da barındıran topluluklar ile iletişim halindeyiz. Sadece Tıp Fakültesi’nden değil Eczacılık, Fen Edebiyat ve Mühendislik fakültelerinden hocalarımız bu topluluğa katkı sunuyor.”

Kanser Aşısı projesine 1 milyon TL destek çıktı



Yürüttükleri kanser aşısı projesine yaklaşık 1 Milyon TL’lik destek aldıklarını kaydeden Ahmet Çamsarı, “Bu projede amaç kişiye özgü kanser aşısı protokolleri geliştirmek olacak ve klinik öncesi laboratuvar çalışmaları, ileride hastalarımızda klinik araştırmalar için hangi kanser aşısı yöntemlerini uygulayacağımızı belirleyecek. Kolon kanserinden meme kanserine, over kanserinden farklı kan kanseri türleri hepsi bu çalışma kapsamına dahil edilmiş durumda” diye konuştu.