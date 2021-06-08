Mersin, yeni sanayi ve ticaret siteleri istiyor  

MERSİN - Mersin’de yıllardır sektörel sanayi ve ticaret siteleri ile ilgili ciddi sorunlar yaşandığını belirten Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, özellikle mevcut Nakliyeciler Sitesi’nin son derece elverişsiz koşullarda hizmet verdiğini konum olarak da kentin trafiğini olumsuz etkilediğini söyledi. Kent trafiğin kilitlenmemesi, daha çağdaş ve verimli nakliye hizmetleri için bir Mersin Lojistik Merkezi yatırımının artık zorunlu hale geldiğini bildiren Ayhan Kızıltan, kentte bu projeye uygun birçok yer bulunduğunu belirtti.

Nakliyeciler Sitesi özelinde kentte en çok ihtiyaç duyulan sektörlerde yeni sektörel sanayi ve ticaret siteleri kurmak için çalışma başlattıklarını sözlerine ekleyen Başkan Kızıltan, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzden hazine arazilerinin mevcut durumuna ait bir bilgilendirme talep ettik. Konunun aynı zamanda bir lojistik kenti olan Mersin ekonomisi adına, kentsel gelişim adına ne kadar önemli olduğunu belirttik. Gelecek yanıta göre, sadece modern bir Lojistik Merkez değil, aynı zamanda bu kamu arazilerinin kümelenme mantığı ile sektörel sanayi ve ticaret siteleri kurma adına da kullanabilme adına çalışmalar yapacağız” dedi.

“Atıl durumdaki Hazine arazileri değerlendirilmeli"

Kentteki atıl durumdaki Hazine arazilerinin kentin tamamının yararlanacağı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Kızıltan, “Kümelenmiş sektörel sanayi siteleri, Sektörel Ticaret Siteleri kent ekonomisinin ve istihdamının itici gücüdür. Bu anlamda uygun Hazine arazilerinin bu şekilde kullanılması, Mersin ekonomisinde hem nitelikli üretim ve ticaret hacminin artması anlamında hem de çağdaş bir kentleşme anlamında başka bir seviyeye çıkaracaktır” diye konuştu.

“Acilen bir Tekstil OSB’ye ihtiyaç var”

Mersin’de ana sektörlerin tarım, lojistik, turizm ve sanayi olsa da, tekstil ve mobilya sektörlerinde ciddi bir işlem kapasitesi olduğunu belirten Ayhan Kızıltan, kentin özellikle tekstil sektöründe eşofman altı üretim ve bebek takımları gibi belli konfeksiyon ürünlerinde liderliğe oynadığını söyledi. Birçok firmanın söz konusu ürünlerde büyük bir üretim hacmi olduğunu belirten Ayhan Kızıltan, şöyle konuştu: “Tekstil sektörü kente dağılmış halde, mahalle arası küçük atölyelerde plansız ve düzensiz bir üretim yapıyor. Bu firmaların bir çatı altında toplanması gerekiyor. Bu anlamda Mersin’in acilen bir Tekstil OSB’ye ihtiyacı var. Bu firmaların çoğu az 5 bin metrekare kapalı üretim alanına ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar. Bu sektör bir OSB yapılanması ile desteklenir ve bir çatı altında toplanırsa büyüyen bu firmalar olağanüstü bir istihdam yaratır.”