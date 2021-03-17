Mersin'de Ar-Ge kapasitesini artıracak işbirliği

MERSİN - Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı, iş dünyası ile üniversitelerin bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu ve bu alanda birçok proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Çamsarı, “Sektördeki sanayicilerle bir araya gelmek, destek istemek çok önemli. Üniversitemiz her alanda kendisini yukarıya taşıyor. Altyapımızı tamamladıktan sonra, akademik başarılar kazanmak bizleri gururlandırıyor. Bu sayede öğrenci kalitemiz artıyor ve üniversitemiz daha da iyi bir konuma yükseliyor” dedi. Mersin Üniversitesi ile işbirliği yaparak kentteki firmalara katkı sunacaklarını belirten MERYAD Başkanı Çoşkun Doğmuş ise “Üniversite ile iş dünyası arasındaki bağın her geçen gün arttığını görüyoruz. Biz de dernek olarak bu işbirliği ile üniversite sanayi işbirliğine katkı sunmayı hedefl iyoruz. İş insanları olarak üniversitemizin hem akademik hem de teknik imkanlarından faydalanmak istiyoruz. İlişkilerimizi daha da iyi bir noktaya getireceğimize inanıyoruz” dedi.