Mersin’de ‘Askıda Kariyer’ projesi başlıyor

MERSİN - Öğrencilerin eğitim almasına yönelik hazırlanan proje, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği ve MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı ile yapılan iş birliği sonucu hayata geçirilecek. Proje ile üniversite öğrencileri ve firmalar buluşturulacak ve üniversite öğrencilerinin iş arama niteliklerini geliştirecek eğitimler yapılacak.

Öğrencilerin niteliklerini artırarak, firmalar tarafından tercih edilebilir olmasını sağlamak amacıyla yapılan projede, teknik geziler de yapılacak. Askıda Kariyer Projesi hakkında bilgi veren Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, “Bu modülle bir belge nasıl verebiliriz ve bu belgenin niteliğini nasıl artırabiliriz, işverenler açısından bu belgeyi alan öğrencilerimizi nasıl tercih edilebilir hale getiririz? Bunlar üzerinde çalışacağız” diye konuştu.