Mersin’de bakliyat Ar-Ge merkezi kuruluyor

MERSİN - Mersin Ticaret Borsası, bakliyatta değişen tüketim alışkanlıkları gerçeğinden hareketle Bakliyat Araştırma Merkezi kuruyor. Proje, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen 2021 Yılı Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında geliştirildi. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, Bakliyat Araştırma Merkezi projesi ile inovatif, katma değeri yüksek, niş bakliyat türev ürünleri geliştirmek amacıyla Mersin’de bir Ar-Ge merkezi kuracaklarını kaydetti. Özdemir, Mersin’de hâlihazırda yalnızca ayıklama ve paketlemeyi içeren bakliyat işleme prosesi olduğunu, bu prosesi Ar-Ge merkezine dönüştürüp yeni trendlerle birlikte gıdada katma değer yaratma kapasitesini artıracaklarını kaydetti.

“Projemizde sektörün yüksek katma değerli ürünler ihraç etmesini sağlamayı, bakliyat ürünlerine yönelik dünya genelinde yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla elde edilen bilgi birikimini ülkemize aktararak sektörün kullanımına sunmayı hedefliyoruz” diye konuşan Özdemir, şöyle devam etti: “Ayrıca nihai tüketici tercihlerine cevap verecek şekilde tüketime hazır, lezzetli, sağlıklı ve ekonomik ürünler geliştirilmesi, bu ürünlerin ticarileştirilerek yaygınlaşmasının sağlanması, sektörde çalışabilecek yeterlilikte Ar-Ge personeli yetiştirilmesi de hedeflerimiz arasında.”

“Sağlıklı hazır gıdaya talep artacak”

OECD’nin ve FAO’nun tarım ve gıda sektörüne ilişkin önümüzdeki on yıllık öngörülerini içeren raporu da değerlendiren Abdullah Özdemir, önümüzdeki on yıllık süreçte hızlı kentleşme, değişen yaşam koşulları ve yoğun çalışma şartları ile ilişkili olarak sağlıklı, hazır ve atıştırmalık gıdalara talebin artacağının tahmin edildiğini bildirdi. Özdemir, “Bakliyat üretiminde ve ticaretinde söz sahibi olan Kanada, Amerika ve Avustralya’da bakliyat tüketiminin niteliği bu yönde farklılaşıyor” dedi.