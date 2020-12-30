Mersin’de bin 500 esnaf kapıya kilit vurdu

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Yaklaşık 60 bin esnafın 69 meslek dalında örgütlü olduğu Mersin’de son kısıtlama kararları sonrası kapanan işletme sayısı 10 bini aştı. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Talat Dinçer, kentte kısıtlama nedeniyle 8 bin 500 esnafın işletmelerini fiilen kapattığını, iş yapamayan yaklaşık bin 500 esnafın da işletmelerine kilit vurduğunu bildirdi. Pandemiye karşı sürdürülen tedbirler nedeniyle kent genelindeki esnafın gelirlerinin büyük oranda azaldığını ve ödemelerde büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Dinçer, gerekli desteklerin sağlanmaması durumunda ifl asların artacağı uyarısında bulundu. Dinçer, bu yılki SGK ve vergi borçlarının fonlardan veya hazineden karşılanması, faizsiz ve en az 2 yıl ödemesiz kredi desteği ile işyerlerini zorunlu olarak kapatan esnafa asgari ücret oranında maddi destek sağlanması çağrısı yaptı.

Önceki kriz dönemlerinde olduğu gibi destekler sağlanırsa esnafın toparlanmasının en az 3 yıl süreceğini ifade eden Dinçer, “Eğer uygun finansal koşullar yaratılmazsa esnafımızın toparlanması daha uzun yıllar alacak” dedi.

“750 TL'lik kira desteği, beklentilerin altında kaldı”

Esnafa 3 aylığına sağlanacak kira desteğinin de hem süre hem de miktar olarak artırılması gerektiğini dile getiren Dinçer, şunları söyledi: “Mersin’de dükkan kiraları lokasyonlarına göre yaklaşık olarak 2 bin TL ile 25 bin TL arasında değişiyor. İşletmelere 3 aylığına sağlanacak 750 TL’lik kira desteği esnafın beklentilerinin altına kaldı. Kısıtlamalar kapsamında dükkanlarını kapatmak zorunda olan esnafa en az asgari ücret oranında maddi destek sağlanmalı.”