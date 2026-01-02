Mersin’de borç stoğu geriledi kentte yatırımların payı arttı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 2019 yılından bu yana borç stoku ve bütçe yönetiminde değişim yaşandığını söyledi.
Seçer, açıkladığı verilere göre, 2019 yılında bütçenin borç stokuna oranının yüzde 158 seviyesinde olduğunu, bu oranın 2025 itibarıyla yüzde 25’e gerilediğini ifade etti. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2025 yılında hayata geçirilen projeleri, 2026 hedeflerini ve Türkiye gündemini değerlendirdi.
Kentin her noktasına eşit hizmet götürdüklerine dikkat çeken Vahap Seçer, kentin 30 yıldır çözülemeyen imar planı sorununun da 7 yıl içinde çözüme kavuşturulduğuna değindi. İmar planlarının bir kentin olmazsa olmazı olduğunu söyleyen ve Mersin’de de bu sorun nedeni ile imar yapılamadığını belirten Seçer, “Bu kentin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları yoktu. Bizim dönemimizde merkezin ve periferideki bazı ilçelerin bu sorunu ortadan kalktı” dedi.
Belediye hizmet alanı olan bir çok alanda yaptıkları projelerden söz eden Seçer, “Çocuk kampüsleri, çocuk köyleri ve sosyal yaşam merkezleri yapıyoruz. Çünkü belediye hizmet alanları arsalarımız var. Bunları halk için bazı yatırımlara dönüştürebiliyoruz ya da hızlı bir konut yapımı başladı. İmarlı alanlar ortaya çıktı” dedi.
Mersin SEGE’de 13. sıraya yükseldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) Raporu’nu hatırlatan Seçer, Mersin’in 2017 yılında raporda 25. sırada yer aldığını ama 8 yılda 12 basamak yükselerek 13. sıraya yükseldiğini belirtti.
Raporda gözle görülür başarının sebebinin merkezi yönetim yatırımları, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra en önemlisi de yerel yönetimin katkıları olduğunu söyleyen Seçer, “Sizin kentinizdeki demokratik tavırlarınızdan iletişime, ulaşımdan kişi başına düşen gelirinize, sağlık yatırımlarından sağlık hizmetlerine birçok alan göz önüne alınarak bu endeks hesaplanıyor. Yerel yönetimlerin yaptığı hizmetler de buna büyük bir katkı sunuyor” diyerek, Büyükşehir’in hizmetlerinin de endekse büyük katkı sunduğunu belirtti.
“Bütçe yönetimiyle yatırımlar arttı”
2026 yılına dönük Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 32 milyar 700 milyon, su ve kanalizasyon idaresinin ise (MESKİ) 3 milyar 840 milyon TL bütçesinin bulunduğunu aktaran Vahap Seçer, “30 büyükşehir belediyesi içinde iyi bir bütçe. Bunun rasyonel kullanımı önemli ki bu konuda bir sorunumuz yok. Borç stoğu ve gelir bütçesine baktığımızda, 2019’da bütçenin stoğa oranı yüzde 158. Yani 158 lira borç, 100 lira gelir var. Bu yıl her 100 lira gelire karşılık borcumuz 25 lira. Türkiye’de bilançosu en sağlam iki belediyeden biriyiz” diye konuştu.
“Mali disiplini sağlamış, reel bir bütçemiz var”
Yatırımların bütçeye oranlarına dair verileri paylaşan Seçer, Büyükşehir ve MESKİ’de bütçe yönetiminin dengeli ilerlediğini vurgulayarak göreve geldikleri günden bu yana ciddi gelişmelerin yaşandığını belirtti. Bütçe gerçekleşme oranlarının yüzde 90 seviyesinde olduğunu dile getiren Seçer, “Bütçe gerçekleşme oranlarının bu durumu mali disiplini sağlamış olmanın göstergesidir. Bu, bütçeniz stratejik plana bağlı demektir.
Bir yatırım programınız vardır ve ‘Şunları yapacağım!’ dersiniz. Büyükşehir olarak yatırımlarımız da arttı. 2019’da yatırımlarımızın toplam bütçeye oranı yüzde 25,94’tü. 2025 yılında bu oran yüzde 32,18’e yükseldi ve 2026 yılında da aynı azim ve kararlılıkla yüzde 34’e çıkaracağız. Aynı şekilde MESKİ’de de yüzde 24,33 ile başladık şu anda yüzde 53’e ulaştık. MESKİ’de tüm tarihlerin en büyük yatırımlarını yapıyoruz” dedi.
“Raylı sistemler dönemi başladı”
Mersin Metrosu’na ekonomik nedenlerden dolayı bakanlıktan borçlanma izni çıkmadığını anlatan Vahap Seçer, “Metro projesi revize edilmesine rağmen 35 milyar TL’nin üzerinde maliyeti var. Biz de daha az maliyetli 2 tramvay projesine yoğunlaştık. Metrodan vazgeçmiyoruz. Onu bekletip hızlı finansman bulmak için tramvaya dönmenin makul olduğunu konuştuk. Tarsus’a da bir tramvay projesi üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Seçer yeni projelerle ilgili şunları söyledi: “Hal katlı kavşağını nisanda açacağız. Haziranda Kuyuluk katlı kavşağını, 2027’de Sayapark katlı kavşağını, 2028’de Mersinli Ahmet Bulvarı ile Beşyol Tüp Geçit projelerini yapacağız. Nakliyeciler sitesi için Huzurkent mahallesinde yaklaşık 90 dönümlük bir alanda inşa ettiğimiz yeni tesis tamamlandı. Hak sahiplerine teslimler yapıldı, yerleşme süreci devam ediyor. Önümüzdeki süreçte açılışı yapacağız.”