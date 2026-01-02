Mersin’de borç stoğu geriledi kentte yatırımların payı arttı

Seçer, açıkladığı verilere göre, 2019 yılında bütçenin borç stokuna oranının yüzde 158 seviyesinde olduğunu, bu oranın 2025 itibarıyla yüzde 25’e gerilediğini ifade etti. Türkiye Belediyeler Bir­liği (TBB) Başkanveki­li, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2025 yılında hayata geçirilen projeleri, 2026 hedeflerini ve Türkiye gündemini değerlen­dirdi.

Kentin her noktasına eşit hizmet götürdüklerine dikkat çeken Vahap Seçer, kentin 30 yıldır çözülemeyen imar planı sorununun da 7 yıl içinde çözü­me kavuşturulduğuna değindi. İmar planlarının bir kentin ol­mazsa olmazı olduğunu söyle­yen ve Mersin’de de bu sorun ne­deni ile imar yapılamadığını be­lirten Seçer, “Bu kentin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları yoktu. Bizim dönemi­mizde merkezin ve periferideki bazı ilçelerin bu sorunu ortadan kalktı” dedi.

Belediye hizmet alanı olan bir çok alanda yap­tıkları projelerden söz eden Se­çer, “Çocuk kampüsleri, çocuk köyleri ve sosyal yaşam merkez­leri yapıyoruz. Çünkü belediye hizmet alanları arsalarımız var. Bunları halk için bazı yatırımla­ra dönüştürebiliyoruz ya da hızlı bir konut yapımı başladı. İmarlı alanlar ortaya çıktı” dedi.

Mersin SEGE’de 13. sıraya yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığı’nın Sosyo-Ekonomik Ge­lişmişlik Endeksi (SEGE) Ra­poru’nu hatırlatan Seçer, Mer­sin’in 2017 yılında raporda 25. sırada yer aldığını ama 8 yılda 12 basamak yükselerek 13. sıra­ya yükseldiğini belirtti.

Raporda gözle görülür başarının sebebi­nin merkezi yönetim yatırımla­rı, kamu kurum ve kuruluşları­nın yanı sıra en önemlisi de yerel yönetimin katkıları olduğunu söyleyen Seçer, “Sizin kentiniz­deki demokratik tavırlarınızdan iletişime, ulaşımdan kişi başı­na düşen gelirinize, sağlık yatı­rımlarından sağlık hizmetlerine birçok alan göz önüne alınarak bu endeks hesaplanıyor. Yerel yönetimlerin yaptığı hizmet­ler de buna büyük bir katkı su­nuyor” diyerek, Büyükşehir’in hizmetlerinin de endekse büyük katkı sunduğunu belirtti.

“Bütçe yönetimiyle yatırımlar arttı”

2026 yılına dönük Mersin Bü­yükşehir Belediyesi’nin 32 milyar 700 milyon, su ve kanalizasyon idaresinin ise (MESKİ) 3 milyar 840 milyon TL bütçesinin bulun­duğunu aktaran Vahap Seçer, “30 büyükşehir belediyesi içinde iyi bir bütçe. Bunun rasyonel kullanı­mı önemli ki bu konuda bir soru­numuz yok. Borç stoğu ve gelir büt­çesine baktığımızda, 2019’da büt­çenin stoğa oranı yüzde 158. Yani 158 lira borç, 100 lira gelir var. Bu yıl her 100 lira gelire karşılık bor­cumuz 25 lira. Türkiye’de bilanço­su en sağlam iki belediyeden biri­yiz” diye konuştu.

“Mali disiplini sağlamış, reel bir bütçemiz var”

Yatırımların bütçeye oranları­na dair verileri paylaşan Seçer, Bü­yükşehir ve MESKİ’de bütçe yöne­timinin dengeli ilerlediğini vurgu­layarak göreve geldikleri günden bu yana ciddi gelişmelerin yaşan­dığını belirtti. Bütçe gerçekleşme oranlarının yüzde 90 seviyesinde olduğunu dile getiren Seçer, “Büt­çe gerçekleşme oranlarının bu du­rumu mali disiplini sağlamış ol­manın göstergesidir. Bu, bütçe­niz stratejik plana bağlı demektir.

Bir yatırım programınız vardır ve ‘Şunları yapacağım!’ dersiniz. Büyükşehir olarak yatırımları­mız da arttı. 2019’da yatırımları­mızın toplam bütçeye oranı yüzde 25,94’tü. 2025 yılında bu oran yüz­de 32,18’e yükseldi ve 2026 yılın­da da aynı azim ve kararlılıkla yüz­de 34’e çıkaracağız. Aynı şekilde MESKİ’de de yüzde 24,33 ile baş­ladık şu anda yüzde 53’e ulaştık. MESKİ’de tüm tarihlerin en bü­yük yatırımlarını yapıyoruz” dedi.

“Raylı sistemler dönemi başladı”

Mersin Metrosu’na ekonomik nedenlerden dolayı bakanlıktan borçlanma izni çıkmadığını anlatan Vahap Seçer, “Metro projesi revize edilmesine rağmen 35 milyar TL’nin üzerinde maliyeti var. Biz de daha az maliyetli 2 tramvay projesine yoğunlaştık. Metrodan vazgeçmiyoruz. Onu bekletip hızlı finansman bulmak için tramvaya dönmenin makul olduğunu konuştuk. Tarsus’a da bir tramvay projesi üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Seçer yeni projelerle ilgili şunları söyledi: “Hal katlı kavşağını nisanda açacağız. Haziranda Kuyuluk katlı kavşağını, 2027’de Sayapark katlı kavşağını, 2028’de Mersinli Ahmet Bulvarı ile Beşyol Tüp Geçit projelerini yapacağız. Nakliyeciler sitesi için Huzurkent mahallesinde yaklaşık 90 dönümlük bir alanda inşa ettiğimiz yeni tesis tamamlandı. Hak sahiplerine teslimler yapıldı, yerleşme süreci devam ediyor. Önümüzdeki süreçte açılışı yapacağız.”