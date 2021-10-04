Mersin’de boş konut stoku azaldı, kiralar iki kat arttı

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Mersin Tüm Emlakçılar Odası, son dönemde artan kiralar nedeniyle ilin, Türkiye’nin en yüksek kira ücretine sahip kentleri arasında yer aldığını açıkladı. Mersin’de geçen yıl yüzde 60 seviyesinde olan boş konut stoku yüz yüze eğitimin başlaması ve kamu personeli tayinlerinin eylül ayına denk gelmesi nedeniyle yüzde 10’lara kadar düştü. Kent merkezinde pandemiden önce standart daireler için 1.000 TL ile 1.500 TL arasında değişen kiralar 2.000 ile 3000 TL’ye kadar çıktı. Lüks konutlardaki kira oranı ise 6.500 TL ile 7.000 TL arasında değişiyor.

“Kente göç arttı, ama yeni konut üretilemedi”

Mersin Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, yüksek kira artışlarının; göç, yeni konut üretilememesi, boş konut stokunun erimesi ve denetimsizlikten kaynaklandığını söyledi. Kira fiyatlarındaki artışın devletin 2020 yılında pandemide piyasalara sunduğu düşük faizli kredilerle başladığını kaydeden Canpolat, kirada oturan vatandaşların ev sahibi olmasıyla boş konut stokunun erimeye başladığını belirtti. Daha sonra pandeminin etkisini artırmasıyla diğer büyükşehirlerden Mersin’e yoğun bir göç yaşandığını ifade eden Canpolat, “Konut satış ve göç istatistikleri sürekli artmasına rağmen yeni konut üretilememesiyle kentimizde bir kiralık daire krizi başladı. Bu durumu fırsat bilen ev sahipleri kira ücretlerini 2 katına çıkardı” dedi.

Mersin’de en çok kira artışının yaşandığı ilçenin Silifke olduğunu kaydeden Mehmet Sinan Canpolat, “Akkuyu Nükleer Santralinin yapımı için kente gelen Rus vatandaşlarının sayısı 15 bine kadar yaklaştı. Bölgedeki kiralar 4.000 TL’den başlıyor 8.000 TL’ye kadar yükseliyor. Yurt dışından en çok göç aldığımız diğer ülkeler ise Irak, Suriye, Almanya, Belçika” diye konuştu.

Merkez belediyeler öğrenciler için seferber oldu

İkisi devlet, ikisi özel toplamda 4 üniversitenin faaliyet gösterdiği Mersin’de uygun maliyetli kiralık daire bulamayan öğrencilerin mağdur olmaması için merkez belediyeler seferberlik ilan etti. Gülnar’da 108 öğrenciye hizmet verecek yurt ile konukevini hizmete alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yer alan eski Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi binasının 120 yatak kapasiteli misafirhaneye dönüştürüyor. Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nu hizmete açarak, 318 öğrenciye barınma imkanı sağlayan Yenişehir Belediyesi, Aktif Yaşam Merkezi’ni de 500 kişilik misafirhaneye dönüştürüyor. Mezitli Belediyesi ise öğrencilerin barınma ihtiyacını çözmek için 6 kişilik Kız Öğrenci Evleri projesine hız verdi. Mezitli de ayrıca 2021 yılında faaliyete alınan Mutlu Yaşam Köyü’ndeki 46 kişilik barınma alanları öğrencilere tahsis edildi. Akdeniz Belediyesi ise konaklama sıkıntısı yaşayan öğrencilere ilçe sınırları içerisinde konaklama imkanı sunuyor.