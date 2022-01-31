“Mersin’de Çukurova Havalimanı dışındaki, kamu yatırımlarının 2022 yılı bütçesi yeterli değil”

MERSİN - Mersin’e yapılan her yatırımın hinterlandındaki illere de hizmet verdiğine dikkat çeken Ayhan Kızıltan, 2022 yatırım programında Mersin’de yeni bir yatırım olmadığını, hepsinin daha önce başlamış ve hala devam eden projeler olduğunu belirtti. Kentin sanayileşme alanında beklediği yatırımların ise programda yer almadığını ifade eden Ayhan Kızıltan, “Programda en temel eksiklerden birisi sanayileşme oranı her geçen gün artan, katma değerli bir üretime doğru giden kentimizin ne yazık ki 2022 yılında sanayi anlamında kamu yatırımı bütçesi olmaması. Ulaştırma, tarım, enerji, sağlık ve eğitimde planlanan yatırımlara ayrılan 2022 bütçelerinin de proje tutarlarının çok çok altında olması, bu yatırımların da planlanan tarihlerde bitmesinin mümkün olmadığını gösteriyor. Programda sadece Çukurova Havalimanı ile ilgili bağlantı yolu ve demiryolu bağlantılarına ayrılan bütçe yeterli. Diğer yatırımların söz konusu bütçe oranları ile zamanında bitmesinin mümkün görünmüyor. Burada Mersinlilere verilecek tek sevindirici haber Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın 2023’te tamamlanacak olması” dedi.

Mersin’e yapılan her yatırım aynı zamanda hinterlandında bulunan tüm illerin hizmetine sunulduğunun altını çizen Ayhan Kızıltan, şöyle konuştu: “Mersin Limanı kentimizin toplam 5-6 milyar dolarlık dış ticaret yükünü taşırken, Adana’dan Gaziantep’e, Kayseri’den Hatay’a, Niğde’den Konya’ya kadar bölgenin en az 25-30 milyar dolarlık dış ticaretini taşıyor. Şimdi sormak isterim Mersin Limanı sadece Mersin’in midir? Mersin Serbest Bölgesi sadece Mersin’e mi hizmet veriyor? Yapımı bittiğinde Türkiye’nin en büyük kargo kapasiteli havalimanı olacak olan Çukurova Havalimanı sadece Mersin firmalarına mı hizmet verecek, yoksa bölgenin gücü mü olacak? Kalkınma Planında vurgulanan Ana Konteyner Limanı eğer Mersin’e geciktirilmeden yapılırsa, kapasitesi dolmak üzere olan Mersin Limanı’nın 5 katı fazla taşıma kapasitesine sahip olacak, yani 12 milyon TEU bir kapasite. Sormak isterim, bu konteyner limanı sadece Mersin’e mi hizmet verecek? Mersin o kadar önemli bir konumdaki, üretim anlamında, ihracat ve pazarlar anlamında, hinterlandındaki kentlere hizmet veren bir kent oldu. Mersin’e yapılan yatırımların üretim, ihracat ve istihdam anlamında bölgeyi yeni bir Marmara yapacağı unutulmamalıdır.”