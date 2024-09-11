Mersin’de dönen çarkları makro-ekonomik sorunlar yavaşlatıyor
İş dünyası temsilcileri Mersin’de makro-ekonomik sorunlar nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Kentte yavaş da olsa çarkların döndüğünü belirten Mersinli iş insanları yavaşlamaya karşı yol haritalarını hazırladıklarını kaydetti.
Müjde DEMİR
Son yıllarda Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, esnaf ve şirketleri ciddi şekilde etkiledi. Yüksek enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalar, faiz artışları gibi faktörler, işletmelerin maliyetlerini artırarak karlılıklarını düşürdü. Bu durum, birçok işletmenin zor durumda kalarak kapanmasına neden oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Temmuz ayı kurulan-kapanan şirket istatistiklerine göre, kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 47 artarak 9 bin 713'e, kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 42,9 artarak 2 bin 889'a yükseldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, Mersin özelinde 2024'ün ilk 7 ayında bin 348 esnaf kepenk kapattı. Konkordato ilanları büyük bir artış gösterdi. Mersin için ise protestolu senet sayısı yüzde 589 artışla 545 milyon TL'ye, karşılıksız çek adedi ise yüzde 86 artarak 2 bin 588'e, tutarı yüzde 224'lük artışla bir milyar 429 milyon TL'ye ulaştı.
Mersin iş dünyasında üretim, ihracat ve yarattığı katma değerle tüm sorunlara rağmen ekonomik çarkların döndüğünü fakat makro-ekonomi sorunların bu durumu yavaşlattığını söyleyen, Mersin iş dünyası temsilcilerinden Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MERSİN ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı ve Mersin Ekonomi Platformu (MEP) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Özkaya, konuyla ilgili DÜNYA’ya açıklamalarda bulundu.
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ekonomide işlerin nasıl gittiğini gösteren birçok parametrenin olduğunu, iş dünyasını temsil eden kuruluşlar olarak tüm bu parametrelere bir bütün olarak bakılması gerektiğini belirtti.
“Tek bir olumlu göstergeyle pembe tablolar çizmek ne kadar yanlışsa, birkaç ekonomik göstergedeki olumsuzlukları da karamsar tablolar ve felaket senaryoları üretmek için kullanmamak gerekir” diyen Çakır, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm ekonomik rakamları dikkatle inceleyip değerlendirerek, buna göre yol haritalarını ve yapılması gerekenleri belirlediklerini söyledi.
Çakır, “Mersin iş dünyası olarak, Mersin özelinde üretim, ihracat, genel bütçeye yaptığımız katkı, kentin dış ticaret açığı ve vergi sıralamamız gibi rakamlarına baktığımızda, Mersin’in olumlu durumda olduğunu, çarkların döndüğünü, Mersin iş dünyasının ülke ekonomisine olağanüstü bir katkı verdiğini görüyoruz. Öte yandan, işleyen ekonomilerde sorunlar olmazsa olmazdır. Bu olumsuz göstergeler arasında kapanan şirket sayısı ve artan protestolu senet ve karşılıksız çek oranları gelmektedir” dedi.
“Yaşanan sorunlar makro-ekonomi kaynaklı”
Geçen yılla kıyaslandığında kurulan işletme sayısında yüzde 21 azalış, kapanan işletme sayısında yüzde 1 azalış, tasfiyeye giren işletme sayısında ise yüzde 14 artış gözlendiğini aktaran Çakır, Mersin’in, 2024 yılı ilk yarısında kurulan 127 adet yabancı sermayeli şirketle Türkiye genelinde sahip olduğu yüzde 3’lük payla İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir’den sonra 5. sırada yer aldığını kaydetti.
Mersin özelinde ise protestolu senet sayısının yüzde 589 artışla 545 milyon TL'ye, karşılıksız çek adedinin yüzde 86 artarak 2 bin 588'e, tutarının yüzde 224'lük artışla bir milyar 429 milyon TL'ye ulaştığını dile getiren Çakır, “Bunlar da ekonomimizdeki olumsuz göstergeler. Ancak, Mersin özelinde yaşadığımız olumsuzlukların genelde makro-ekonomi kaynaklı olduğunu görüyoruz.
Yüksek enflasyon, yüksek faiz, kur sorunları, küresel ekonomik daralmalar gibi Mersin’in elinde olmayan ulusal ve küresel sorunlardan bir dünya kenti olarak, dünyaya entegre bir ekonomi olarak biz de nasibimizi alıyoruz. KOBİ’lerden oluşan üyelerimiz ciddi bir ekonomik mücadele gösteriyor. Maliye politikalarımızdaki önlemler paketi, firmalarımızı rekabet edemez hale getirecek şekilde olmamalıdır. Ama her soruna rağmen Mersin üretim, ihracat ve yarattığı katma değerle ekonomik çarkların döndüğü bir kent” ifadesini kullandı.
Mersin’de küçük esnaf bitiyor
Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği’ne bağlı 70 bin esnafın olduğunu söyleyen MERSİN ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı, küçük esnafın ekonomik sıkıntılar sebebiyle küçülmeye ve kapanmaya gittiğine dikkat çekti. Sarı, “Küçük esnafın girdi maliyetleri aşırı yükseldi. Ürettiğimiz ürünler için pazar bulamıyoruz. Dolaysıyla şirketler büyük sıkıntı içeresinde, kendi öz sermayeleri küçüldükçe kapanmak zorunda kalıyor” dedi. Hükümetin aldığı politikalar ile ekonominin düzelmesini ve diş ticaret açığının bir an önce kapanmasını istediklerini söyleyen Sarı, vergi adaleti sağlanarak ödemeler dengesinin oluşturulmasını, faiz oranlarının aşağı çekilerek esnafın vergi yükünün azaltılması gerektiğini kaydetti.
Artan konkordato talepleri için tedbirler alınmalı
MEP Başkanı Servet Özkaya, yeni belirlenen OVP ile temel politika alanları ve bu politikalara yönelik uygulama araçlarının başta üretim, yatırım ve istihdam olmak üzere, reel sektörün birçok kararına doğrudan tesir edeceğine dikkat çekti. Özkaya konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ancak sanayi sektörü küçülürken diğer bazı sektörlerde özellikle tarım, gayrimenkul, bilgi iletişim ve finans ile sigorta sektörlerinde büyüme olduğu görülmektedir.
Sanayideki daralmanın önemli bir risk oluşturacağı bu süreçte, kaybeden tarafın sanayi sektörü olduğu ve üretimi azaltacak olan bu olumsuz gelişmenin ileride istihdam ihracat ve üretim konusunda ciddi sıkıntılara sebep olacağı görülmektedir. Ağırlaşan finansman koşulları ve ekonomideki yavaşlamayla birlikte borçlarını çevirmekte zorlanan şirketlerin konkordato talepleri hızlanarak maalesef devam ediyor. Bu böylece yılın sekiz ayında konkordato ilan eden şirket sayısı 982’ye yükseldi bu da ekonomi yöneticileri tarafından bir an önce tedbir alınması gereken öncelikli konular arasında yer almalıdır.”