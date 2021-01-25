Mersin’de ‘ekolojik kamping’ modeli hayata geçecek

MERSİN-DÜNYA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen “2020 yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen ‘Ekolojik Kamping projesi protokolü, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger tarafından imzalandı. Erdemli Belediyesi’nin Mersin Üniversitesi işbirliğinde hazırlayıp ÇKA’ya sunduğu proje ile bölgede doğa turizmini geliştiren, çevre ve biyolojik çeşitliliği koruyan yenilikçi ve alternatif konaklama türü olan 'Ekolojik Kamping' modeli hayata geçirilecek. Proje kapsamında ayrıca bölge turizmi açısından oldukça önemli yatırımlardan biri olan OLBA Kültür Yolları Projesi kapsamında hazırlanan kültür rotalarının, cazibesinin arttırılması için rotalarda ihtiyaç duyulan konaklama sorununun ekolojik kamping ile çözülmesi hedefleniyor.

Macera parkı ile bölgede ekstrem sporların da gelişmesi hedefleniyor

Proje içerisinde oluşturulacak macera parkı ile bölgede ekstrem sporların da gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerinin altını çizen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Bölgemizin doğa turizmi açısından önemli bir noktaya ulaşmasını sağlayacak projemizin imzalarını attık. Bu sayede daha önce başarı ile yürüttüğümüz OLBA Kültür Yolları projemizin güzergâhında, doğaya uyumlu ve doğa ile iç içe alanlarda herhangi bir tahribata sebep olmayacak konaklama alanlarımızı oluşturacağız. Bu çalışma ile hem bölge turizmine katkı sunacak, hem de insan eli ile oluşabilecek zararlardan bölgemizi korumuş olacağız. Projemizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor ve tüm doğaseverlerimizi proje sonunda, bölgemize bekliyoruz” dedi.