Mersin’de ihracatçı kadın sayısı işbirlikleriyle artacak

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Mersin’de iş kadınları tarafından 2006 yılında kurulan Girişimci İş Kadınları Derneği, (GİŞKAD) uluslararası alanda faaliyet gösteren iş kadını sayısını artırmak için harekete geçti. Pandemi sürecinde uygulanan kısıtlamaları, dijital pazarlama, e-ticaret, etkili iletişim ve sosyal beceriler gibi konularda düzenledikleri online eğitimler için bir fırsata dönüştürerek üyelerinin niteliğini artıran GİŞKAD, ihracatçı iş kadın sayısını artırmak için ulusal ve uluslararası alandaki kurumsal işbirliklerini geliştirecek.

GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı, yeni normaldeki en büyük amaçlarının ihracatçı kadın iş insanları için örnek olacak çalışmalara imza atmak olduğunu belirtti. Beydağı, bugüne kadar Mersin Valiliği İl Koordinasyon Kurulu, Çukurova Kalkınma Ajansı, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu, Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu, Mersin Ekonomi Platformu, Mersin Büyükşehir Kent Konseyi, Yenişehir Kent Konseyi, Mezitli Kent Konseyi gibi yerel ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak projeler geliştirdiklerini belirtti

“Kadın mentör sayısının artırılmasına ihtiyaç var”

GİŞKAD’ın diğer önemli bir hedefinin ise sahip oldukları kurumsal bilgi birikimini toplumdaki diğer kadınlara aktararak, yeni iş fırsatlarını algılayıp bunları birer iş fikrine dönüştürmelerini sağlamak olduğunu belirten Beydağı, “Kadınlarımızın ekonomideki önemini ortaya çıkarıp iyi bir lider ve yönetici olmaları için fırsat eşitliği yaratmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Daha çok kadının iş hayatında rol alması için, iş dünyasının kadının iş gücüne katılmasını destekleyen politikalar geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda kadın rol modellerin daha çok kadına ilham vermesi için teşvik edilmesi ve mentörlük yapması ile kadınlarımızın ve genç kızlarımızın gelişimine destek sunacağı inancındayım” diye konuştu.

“Üye sayısı 88’e ulaştı”

Girişimci ruha sahip, mesleki ve ticari yönden nitelikli yeni iş kadınlarının oluşması adına çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı, güncel üye sayılarının da 88 iş kadınına ulaştığını aktardı. Beydağı, şöyle konuştu: “GİŞKAD olarak bölgenin geleceğine yatırım yapılması ve donanımlı yeni nesillerin ekonomik kalkınmaya etkisinin sağlanması yönünde bölgemizde istihdam sağlayıcı bir çok proje gerçekleştirdik. Kadınların çalışma hayatına katılmasını, kadın istihdamının artırılmasını destekliyoruz. Birçok firmamızın artık kadın istihdam projelerini hayata geçirmeleri de bizim açımızdan son derece sevindirici.”