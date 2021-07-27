Mersin’de küçükbaş hayvancılıkla kente göç engellenecek

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hayvancılığı desteklemek amacıyla başlattığı “Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim” projesinde 2020 yılında 60 üreticiye dağıtılan 1500 küçükbaş hayvan yeni doğumlarla çoğalmaya devam ediyor. Hayvan sayısının artması ile hem üreticinin kazanacağı hem sektöre katkı sağlayacak olan proje kapsamında dağıtımı yapılan küçükbaş hayvanlardan 348’i dişi, 363’ü de erkek olmak üzere toplam 712 yeni doğum gerçekleşti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi’nde görevli Ziraat Mühendisi Mehmet Atlı, proje kapsamında Mut ilçesinde 7 mahallede çalışma yapıldığını ifade etti. Proje kapsamında Şahbaz Ailesi’nin bereketli bir verim elde ettiğini söyleyen Atlı, “Üreticimizin 6 tane ikiz doğumu olmuş. 24 hayvandan 27 hayvan almak ilk yıla oranla büyük bir başarıdır. Verimliliğin artması için projemizden yararlanan ailelere 4 ton yem desteği sunuyoruz. Ayrıca hayvanların 8 temel aşısını da yaptırıyoruz. 5 yıl boyunca devam edecek projemizde 7 bin 500 hayvan desteği vereceğiz” diye konuştu.

Üretici projenin devamını bekliyor

Gökçetaş Mahalle Muhtarı Mehmet Şen ise proje kapsamında sunulan desteklerden dolayı üreticinin memnun olduğunu belirterek, “Mahallemizin yüzde 80’i küçükbaş hayvanla uğraşıyor. Tek geçim kaynağımız budur. Projenin devamlılığını bekliyoruz” dedi. Mut ilçesinin Gökçetaş Mahallesi’nde yaşamını sürdüren Şahbaz Ailesi, anaç hayvanlardan bu yıl büyük bir verim elde etti. Ocak ayında başlayan ilk doğumlarla birlikte toplam 27 yeni yavrunun doğumu gerçekleşti. Daha önce yevmiye ile tarlalarda çalışarak yaşamlarını idame ettirmeye çalıştıklarını söyleyen Mustafa Yaşar Şahbaz, “Bu proje olmasaydı belki de köyden göçecektim. Şimdi kendi işimin sahibi oldum, geçimimi sağlıyorum” açıklamasını yaptı.