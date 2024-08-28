Mersin’de sürdürülebilir kalkınmaya dönük projeler devam edecek

Meryem KARADAĞ

Türkiye’de ilk Afet Ulaşım Master çalışmalarının, Mersin Büyükşehir ile başladığını söyleyen Topçuoğlu, “Mersin Büyükşehir, Mersin Ulaşım Master Ana Planı’na nüfusu 100 binin üzerinde olan 4 merkez ilçenin dışında Erdemli, Silifke ve Tarsus’u da dâhil etti.

Öte yandan deprem sonrası kentte oluşan göç ile araç sayısının çoğalması ve trafik yükünün artması nedeniyle ileride oluşabilecek problemleri de düşünen Mersin Büyükşehir, Türkiye’de ilk Afet Ulaşım Master çalışmalarını da başlattı” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Mersin’in 2029’a kadar toplu taşıma araç ihtiyacının tamamını karşıladıklarını vurgulayan Topçuoğlu, “Mersin Büyükşehir Belediyesi, filosuna kazandırdığı 272 adet karbon salınımının önüne geçen, doğalgazlı, çevre dostu CNG’li ‘Limon’ otobüsler ve önümüzdeki süreçte filosuna kazandıracağı elektrikli otobüsler ile modern, çevre dostu, konforlu ve vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayacak kalitede toplu taşıma hizmeti sunuyor” diye konuştu.

Kentte temiz çevre ve yeşil doğa için vatandaşlarla el ele vererek, çevre konusunda daha duyarlı ve bilinçli hareket ettiklerini söyleyen Topçuoğlu, bu yönde çalışmalara imza atan Büyükşehir’in, merkez ilçelerdeki 96 adet akıllı kavşak ile günlük ortalama 7 bin 900 litre yakıt tasarrufu ve günde 7 ton karbon salınımının azaltılmasını sağladıklarını dile getirdi.

Topçuoğlu,“ Trafik yoğunluğunu en aza indirecek ve araçların bekleme süresini kısaltacak olan yeni sinyalizasyon sistemlerini kent genelinde, özellikle yeni açılan ve revize edilen caddelerde uygulamaya alan Mersin Büyükşehir, bunların yanı sıra, kentteki 54 noktada solar (güneş) sistemi ile çalışan Çevreci Akıllı Durak uygulaması sayesinde sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlıyor” ifadesini kullandı.

“Raylı sistemler ile kaliteli ulaşım hizmeti sunulacak”

Topçuoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar ulaşım alanında yaptığı ve ilerleyen süreçte hedeflediği çalışmalar ile kent genelindeki trafik yükünü hafifletmeyi, ulaşım koşullarını daha da rahatlatıp kısaltmayı, insanların gerek toplu taşımada gerekse de özel araçlarıyla seyahatlerini konforlu ve güvenli hale getirmeyi vurguladı. Topcuoğlu, “Bu doğrultuda da ikinci dönem içinde kentin raylı sistem ağını oluşturmak için oluşturduğumuz projelerle vatandaşların ulaşım standartlarını yükseltirken, araç kullanımına duyulan ihtiyacı azaltarak, karbon salınımını kontrol altına almak için önemli adımlar atıyoruz” diye konuştu.