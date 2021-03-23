“Mersin’de tarım yapılmayan hazine arazileri güneş tarlası olsun”

MERSİN - Enerji firmalarına alım garantisinin yeniden verilmesi halinde Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretiminde öne çıkan ülkelerden biri olacağını vurgulayan sektör temsilcileri ayrıca yeni güneş tarlarının devreye girmesi ile enerji maliyetlerinin azalacağını belirtiyor. Enerjinin son tüketicilere çok yüksek maliyetlerle ulaştığına dikkat çeken Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Egener Enerji Genel Müdürü Fuad Budur, elektrik fiyatlarının düşürülmesi için yeni santrallere ihtiyaç olduğunu belirtti. Serbest piyasada enerjinin alınıp satılabildiğini hatırlatan Fuat Budur, elektrik dağıtımlarının özelleştirildikten sonra gelen dağıtım maliyeti ile birlikte belediye payları, vergiler, dövizdeki hareketlilik, kaçak kullanan kişilerin borçlarının diğer abonelere eklenmesi gibi etkenler nedeniyle fiyatların yükseldiğini söyledi. Artan enerji maliyetlerinin başta sanayi üretiminde ve ticarette rekabeti zorlaştırdığına dikkat çeken Fuad Budur, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasıyla enerji maliyetlerinin düşebileceğini, bu alanda Mersin’in özellikle güneş enerji santrallerinde öne çıkabileceğini bildirdi.

Sektör, yurt dışına açılacak kapasiteye ulaştı



MTSO Meclis Üyesi ve Aldo Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Veli Doğan da yenilenebilir enerji için ihaleye çıkan firmaların ihaleye girebilmesi için yerli hücre kullanımı zorunluluğunun yatırımları olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Doğan, “İhale şartı olarak yerli hücre kullanımı zorunlu tutulması sektörün tek bir firmaya bağımlı olmasına neden oluyor. Bu nedenle yatırım maliyetlerimiz artırılıyor. Bu alanlarda yatırımların hızlı ilerlemesi için bir takım düzenlemelere gidilmeli” diye konuştu. Geçmişte lisanssız güneş enerjisi sistemleri bulunduğunu ve bu tesislere 13,3 dolar/ cent alım garantisi verildiğini hatırlatan Halik Veli Doğan, enerji firmalarına en az 10 dolar/cent alım garantisi verilmesi halinde Türkiye’nin yenilenebilir enerjide öne çıkan ülkelerden biri haline gelebileceğinin altını çizdi. Doğan, şöyle konuştu: “Türkiye’de güneş enerjisinde tecrübe sahibi olan firmalar, yurt dışına açılmaya başladı. Özellikle İspanya, Yunanistan, İtalya’da hem yatırımcı hem de müteahhit olarak iş görüşmeleri yapılıyor. Ukrayna’da da bu alanda açık bir pazar bulunuyor. Vize sorunu çözülürse yurt dışı pazarlardaki rekabet gücümüz de artar.”