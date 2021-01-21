Mersin’de tarımsal sanayi için altyapı inşaatı başladı

MERSİN - DÜNYA

Mersin Tarsus’un Kurbanlı mevkiinde yüzde 99,8’i hazine arazisi olan toplam 245 hektarlık alan üzerine kurulacak Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nini (TÜİOSB) 180 hektarlık birinci etap yerleşkesinde yol ve arazi kazı dolgu işleri başladı. Yol ve Arazi Kazı Dolgu İnşaat İşleri İhalesi’ni kazanan Hi-Ka İnşaat firması tarafından 300 günde tamamlanması öngörülen inşaat çalışmalarının ardından elektrik ve su altyapı inşaatına başlanacak.

“İlk etapta 70 sanayi parseli oluşturduk”

Devlet desteklerinde 4’üncü bölge teşviklerinden faydalandıklarını belirten TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta; yol, köprü, menfez, kanalizasyon, içme ve kullanma suyu ve atık su arıtma tesisi ile enerji yatırımlarının da ayrıntılı olarak planlandığını, öngörülen sürelerde inşaat işlerinin eksiksiz tamamlanacağını belirtti. Balta , TÜİOSB’de ilk etapta 180 hektar alanda 70 sanayi parseli oluşturduklarını ve arazilerin büyük çoğunluğunu yatırımcılara tahsis ettiklerini söyledi. İnşaatı 1 yılda tamamlamayı öngördüklerini ifade eden Başkan Balta, “Yüklenici firma sorumluluklarını yerine getirirken bizler de ihtiyaç duyulan diğer yatırımlarımızı ve genişleme alanıyla ilgili çalışmaları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İlk etapta yer alan 70 yatırımcıyla 7 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefl iyoruz. 5 yıl içinde de tüm fazların tamamlanmasıyla birlikte 245 hektarlık bir alanda en az 100 yatırımcıyla 10 bin kişiye yeni iş olanakları sağlayacak bir üretim üssü haline geleceğiz” dedi.

TÜİOSB, 300 milyon dolarlık yatırım ile hayat bulacak

TÜİOSB’nin , yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırımla ülke ekonomisine kazandırılacağını söyleyen Gül Akyürek Balta, “Bölgemiz, tohumdan paketlemeye kadar gıda üretim zincirinin tüm halkalarını tamamlayacak. Uygun maliyetli, yüksek katma değerli, güvenli gıda, bitkisel kozmetik ve bitkisel ilaç ürünlerinin üretimi konusunda dünyanın sayılı bölgelerinden biri olacak. OSB’den yıllık ortalama 250 milyon dolarlık ihracat geliri hedefl iyoruz” açıklamasını yaptı.