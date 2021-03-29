Mersin'deki genç girişimciler küçük sanayi parseli istiyor

MERSİN - MTOSB Başkanı Sabri Tekli ile görüşen ve bölgede sürdürülen yeni genişleme alanı yatırımları ile ilgili bilgi alan TOBB Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Kiper, “Şu an çalışmaları devam eden 4. Bölge’den yeni yatırım yapacak genç girişimciler için küçük parseller istiyoruz” talebinde bulundu. Genç ve yeni bir girişimci için büyük parsellerin çok pahalı olduğunu ifade eden Kiper, aynı zamanda yeni nesil üretim için de çok büyük parsellere ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Genç girişimcilere yol gösterecek Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi’ni tanıtan MTOSB Başkanı Sabri Tekli’de çalışmaları devam eden MTOSB 4’üncü Genişleme Projesi ile ilgili bilgi verdi. Yaklaşık 300 başvuru aldıkları MTOSB 4’üncü Genişleme Bölgesi’ndeki arsa tahsisleri için ilgili bakanlıklardan onay beklediklerini söyleyen Tekli, “Tek düşüncemiz istihdam. Geçtiğimiz yıl 200 olan sayı bu yıl 300’e kadar çıktı, bölgemizin bu kadar tercih edilen bir bölge olması bizleri mutlu ediyor. Türkiye’de ilk 500’e giren 5 firmamız var” diye konuştu.