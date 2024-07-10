Mersin'e tarımda ‘Hollanda’ önerisi
Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, 127 milyar dolarlık ihracatı ile Hollanda'nın, tarımda AB ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını belirterek, "Mersin tarımı için Hollanda modelini uygulayabiliriz” dedi.
Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, Türkiye’nin 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasılasıyla Dünya Bankası istatistiklerine göre Avrupa’da birinci ve dünyada dokuzuncu sırada yer aldığını söyledi. Mersin’in ise Türkiye'nin tarım ve gıda sektöründe önemli bir role sahip olduğunu belirten Özdemir, bitkisel üretim değerinde üçüncü, tarımsal ihracatta dördüncü ve tarımsal hasılada beşinci sırada yer alan Mersin’in ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini tarım ve gıda ürünlerinin oluşturduğunu kaydetti.
"Mersin'in tarımdaki potansiyeli daha da artabilir"
Türkiye ve Mersin'in tarım ve gıda sektöründe daha da gelişme potansiyelinin bulunduğuna dikkat çeken Abdullah Özdemir, “Bu doğrultuda, Hollanda örneğinin iyi analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Uluslararası Ticaret Merkezi istatistiklerine göre Hollanda, Amerika ve Brezilya’nın ardından en fazla tarımsal ihracat yapan üçüncü ülkedir.
Ancak, Hollanda’nın başarısının asıl önemi, Amerika’ya kıyasla 230 kat, Brezilya’ya kıyasla ise 125 kat daha küçük tarım arazisiyle bu performansı göstermesinden kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin tarımsal ihracatı 31 milyar dolar iken, yüzölçümü bakımından Türkiye’nin 19’da biri ve tarım arazisi açısından 21’de biri olan Hollanda’nın ihracatı 127 milyar dolardır.
Bu rakam, Türkiye'nin tarım ve gıda ihracatının dört katından fazladır. 2,1 trilyon dolarlık dünya tarımsal ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını AB ülkeleri gerçekleştirirken, 127 milyar dolarlık ihracatı ile Hollanda, AB ülkeleri arasında birinci sıradadır. Hollanda’nın tarımsal ihracatının yüzde 66’sı kendi ürettiği ürünlerden, yüzde 34’ü ise transit ihracattan (re-export) oluşmaktadır” dedi.
Katma değeri yüksek ihracat
Arazilerin yüzde 66’sının tarım amaçlı kullanıldığı, ortalama çiftlik büyüklüğünün 32 hektar olduğu ve yaklaşık 51 bin çiftlik bulunan Hollanda'nın başarısının temelinde, ithalat yoluyla getirilen hammaddeleri işlenmiş ürünlere dönüştürme ve bu katma değerli ürünleri pazarlayabilme stratejisinin yer aldığını ifade eden Özdemir, “Hollanda'nın 127 milyar dolarlık tarım ve gıda ihracatına karşılık 84 milyar dolar tarım ve gıda ithalatı bulunmaktadır. Aradaki fark, Hollanda’nın katma değerli ürün yaratma kapasitesinin gelişmişliğini göstermektedir” diye konuştu.
Mersin tarımda pilot bölge ilan edilmeli
Hollanda’nın bu başarısında kamu-özel sektör-üniversite iş birliğinin önemli rol oynadığını belirten Özdemir, “Bu üçlü iş birliği, tarım ve gıda sektörünün daha üretken ve verimli olmasını sağlamaktadır.
Gıda Vadisi bölgesi, uluslararası gıda şirketleri, araştırma enstitüleri, Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi’ni bünyesinde barındırarak bu iş birliğinin merkezidir. Bu bölge, teknolojik buluşların sanayide kullanımını yaygınlaştırması açısından önemlidir ve tarım ve gıda sektörü için dinamik bir bilgi merkezi konumundadır.
Mersin, yüzölçümü olarak Hollanda’nın yaklaşık yüzde 40’ına eşdeğer olup, 10 ürünün üretiminde Türkiye’de ilk sırada, 30 ürünün üretiminde ise ilk üçte yer almaktadır. Serbest bölgesi, gümrüklü antrepo, organize sanayi bölgeleri, limanı ve lojistik imkanları ile Mersin’i küçük bir Hollanda olarak görebiliriz. Devletimiz, tarım ve gıda politikalarını Hollanda modelini temel alarak yeniden şekillendirebilir ve Mersin’i bir pilot bölge ilan ederek bu politikaların uygulamasına buradan başlayabilir” ifadelerini kullandı.
“Mersin ülkemizin tarım ve gıda üssü haline gelebilir”
Türkiye’nin güçlü olduğu yerli ürünlerin yanı sıra, ithal edilen hammaddeleri katma değeri yüksek işlenmiş ürünlere dönüştürecek mekanizmalar kurulması gerektiğini belirten Abdullah Özdemir, “Böylece hem kendi ürünlerimiz ile doğrudan ihracat hem de ithal ürünlerle transit ihracatta hacmimizi artırabiliriz.
Devletimizden beklentimiz, bu dönüşümün sağlanmasına yönelik adımların atılması ve ilgili teşvikler ile desteklerin bu doğrultuda düzenlenmesidir. Bu oluşumun gerçekleşmesi için gerekli alt yapı, işgücü ve ticaret kültürü ilimizde fazlasıyla mevcuttur. Bu oluşum, kamu-özel sektör-üniversite iş birliği ile desteklenirse, Mersin ülkemizin tarım ve gıda üssü haline gelebilir.
Hedefimiz, geleceğin sektörü olan tarım ve gıda sektöründe daha aktif bir rol üstlenmektir. Eğer bu model, pilot bölge olarak Mersin’de başarılı olursa, Türkiye’nin diğer bu modele uygun bölgelerine de yaygınlaştırılabilir. Böylece, dünyada ilk 10’da yer aldığımız tarımsal hasıladaki güçlü pozisyonumuzu, tarımsal ihracata taşıyarak şu anda 21. sırada bulunduğumuz ihracat sıralamasında çok daha yukarılara çıkabiliriz” dedi.