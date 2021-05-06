Mersin’in altyapısına 210 milyon lira

MERSİN - Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kentin 13 ilçesinde eş zamanlı olarak altyapı yatırımlarını sürdürüyor. 1 Nisan 2019 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında 740 bin 511 metre içme suyu hattı, 192 bin 570 metre kanalizasyon ve 57 bin 228 metre yağmursuyu olmak üzere toplam 990 bin 309 metre altyapı çalışması gerçekleştiren MESKİ’nin tamamladığı yatırım tutarı 210 milyon 438 bin liraya ulaştı.

MESKİ, geçtiğimiz yıl devreye aldığı SCADA Merkezi ile kırsaldan kent merkezindeki mahallelere kadar pek çok noktada atıksu, içme suyu ve basınç değerlerini anlık olarak kontrol ederek su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor. Yaşanabilecek arızalar ve basınç farkları anında tespit edilerek, gerekli müdahalenin yapılmasıyla kayıp- kaçak su kullanımlarının da önüne geçiliyor.

Kentin 13 ilçesinde kullanım ömrünü tamamlayan ve vatandaşların sağlığını olumsuz etkileyen eski içme suyu hatları da MESKİ tarafından yenileniyor. Kırsal mahallelerde yıllardır kendi imkânları ile su ihtiyaçlarını gideren vatandaşların içme suyu problemini çözmek için harekete geçen MESKİ, dört merkez ilçe Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli’de 192 bin 913 metre, Tarsus ve Çamlıyaya’ da 95 bin 970 metre, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı’da 116 bin 702 metre, Erdemli ve Silifk e’de 184 bin 313 metre, Gülnar ve Mut’da 150 bin 613 metre olmak üzere toplam 740 bin 511 metre içmesuyu hattı döşedi. MESKİ’nin içme suyuna yaptığı yatırım tutarı 2 yıla toplam 100 milyon 96 bin liraya ulaşırken, 18 projede yatırımlar eş zamanlı olarak devam ediyor.

5 projede eş zamanlı olarak kanalizasyon yatırımları sürüyor

MESKİ Genel Müdürlüğü, son 2 yılda toplam 55 milyon 34 bin lira bütçeyle 192 bin 570 metrelik yeni kanalizasyon hatları kurdu. 4 ilçede 6 proje tamamlanırken Erdemli, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde 5 projede yatırımlar devam ediyor. MESKİ, ayrıca aynı dönemde toplam 55 milyon 307 bin liralık yağmursuyu yatırımı ile su baskını sorunlarını minimuma indirdi. MESKİ, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli’ye 28 bin 131 metre, Tarsus ve Çamlıyayla’ya 8 bin 92 metre, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı’ya 300 metre, Erdemli ve Silifk e’ye 19 bin 281 metre, Gülnar ve Mut’a 1424 metre olmak üzere toplam 57 bin 228 metre yağmursuyu imalatını tamamladı. MESKİ, eş zamanlık olarak 6 projede yatırımlarını sürdürüyor.