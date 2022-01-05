Mersin’in ‘İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi’ne ÇKA’dan hibe desteği

MERSİN - Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) tarafından hazırlanan İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Üreten Şehirler Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yatırımcı firmaların dijitalleşmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Endüstri 4.0 odaklı sürdürülebilir üretim altyapısının güçlü bir şekilde oluşturulması amacıyla hazırlanan proje, Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan (ÇKA) hibe desteği aldı.

Sözleşme imza töreninde konuşan TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, proje ile TÜİOSB’de yer alacak işletmelerin verimlilik, üretim süreçlerinde optimizasyon ve izlenebilirlik standartlarını artırıp, dijital dönüşüm altyapılarını geliştireceklerini söyledi. TÜİOSB’de 500 milyon dolarlık yatırımla kurulacak 100 fabrikada 10 bin kişiye istihdam ve ilk etapta yıllık 250 milyon dolar ihracat hedeflediklerini kaydeden Balta, “Hayata geçireceğimiz bu proje sayesinde kurumsal kapasitemizin geliştirilmesi ve yeşil dönüşümün temellerinin atılması sonucunda, bölgesel ve ülkesel düzeyde yapılacak benzer çalışmalar için referans bir kurumsal yapıyı hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Projenin TÜİOSB bünyesinde kurulacak Ar-Ge, Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nin teknik ve insan kaynakları altyapısının oluşumuna da katkılar sağlayacağını ifade eden Balta, şunları söyledi: “TÜİOSB yönetimi ve yatırımcısı için; Yetkinlik Geliştirme Programı, Dijital Olgunluk Değerlendirme ve Yol Haritası ile Dijital İkiz Fabrika Pilot Çalışması gerçekleştireceğiz.”

ÇKA Genel Sekreter Vekili Ahmet Rıfat Duran ise desteğin dijitalleşme yolunda Mersin ve Adana için bir başlangıç olacağını, TÜİOSB’nin elde edeceği kazanımların bölgedeki diğer sanayi üsleri için de model oluşturacağını ifade etti.