Mersin'in ilk 5 yıldızlı termal oteli hizmete girdi

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Sanayici Balsuyu ve Narlı ailelerinin 55 milyon dolarlık bütçe ile hizmet sektöründeki ilk ortak yatırımı olan BN Hotel Thermal SPA Mersin’de faaliyete geçti. Otel açılışından bu yana yaklaşık 3 hafta geçmesine rağmen yüzde 50 doluluk oranına yaklaştı. Kentin 5 yıldızlı ilk termal tesisi olan ve 646 yatak kapasitesi bulunan BN Hotel, 46 bin metrekaresi kapalı toplamda 102 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasite ile hizmet veren otelde ilk etapta 240 personel istihdam edilirken, pandemiden sonra toplam istihdamın 300’e çıkarılması planlanıyor.

Sanayicilikten hizmet sektörüne neden girdiklerini söyleyen BN Hotel Thermal SPA Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Narlı, BN Hotel Termal & Spa Tesislerinin yaklaşık 10 yılı bulan bir yatırım sürecinden sonra hayat bulduğunu aktardı. Yıllardır sanayicilik yapan iki ailenin 3’üncü nesil temsilcileri olarak yatırıma 2010 yılında başladıklarını kaydeden Narlı, “O yıllarda uzun bir fizibilite sürecinden sonra turizm sektörüne girmeye karar verdik. Şehir ve deniz otelciliğindeki yüksek rekabet koşulları ve yılın 12 ayı faaliyetlerini sürdüren bir tesis kurma fikrimiz nedeniyle termal otel yatırımında karar kıldık. Bu süreçte hem doğu ve güneydoğu kentleri için yüksek ulaşım avantajlarına sahip hem de el değmemiş termal kaynakları bulunan Mersin’i seçtik” dedi. 2010 yılında gerekli girişimleri başlatarak Akdeniz ilçesi Iğdır Mahallesi’nde bulunan termal su kaynağını Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden devraldıklarını belirten Narlı, “Yaklaşık 8 yılı bulan arazi satın alma, kamusal izin ve mimari proje süreci sonunda 2018 yılında başlattığımız inşaatımızı da ekim sonunda tamamlayarak otelimizi misafirlerimize açtık” diye konuştu.

“İzole tatil ortamı sunuyoruz”

Toros Dağları’nın eteğinde konumlanan otellerinde izole bir tatil ortamı sunduklarını kaydeden Narlı, 11 bin 500 metrekare büyüklüğe sahip SPA alanları ile Türkiye’nin önde gelen termal otelleri arasına girdiklerini ifade etti. 3 farklı konseptte tasarladıkları SPA'ya ek olarak 23 adet termal havuzlarının olduğunu belirten Narlı, "Yürüyüş parkurları, spor sahaları, aquapark, sinema, sahne, toplantı ve balo salonları inşa ettik. Yazın 600 kişiyi rahatlıkla ağırlayabileceğimiz bir düğün alanımız var. Ayrıca her birinde 500 metrekare bahçe bulunan 200’er metrekarelik 3 adet müstakil villa inşa ettik. Günübirlik kullanım kapasitemiz 1500 kişi” dedi.

"Termal ve dağ tatili yaşatıyoruz"

Otel projesindeki hedef kitlelerinin aileler olduğunu bu yüzden mimari tasarımda daha çok resort yaklaşımın ağır bastığını kaydeden Yusuf Narlı, “Hem odalarımızı hem de ortak kullanım alanlarımızı tasarlarken üstünde durduğumuz en önemli konulardan birisi ailelerimizin rahatlığıydı. Bu yüzden otelimizi bugünkü mevcut yapısı itibariyle bir resort otel mantığı ile tasarladık. Otelimiz resort yaklaşımı ile misafirlerine hem termal ve hem de dağ tatilini yaşatıyor” diye konuştu.