Mersin’in tarihi mirası Çamlıbel yenilenecek

MERSİN - DÜNYA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eski dönemlerde kültürel etkinliklerin organize edildiği ve kent kimliğinde önemli bir yeri olan tarihi Çamlıbel Mahallesi için ‘Kentimi Seviyorum’ sloganı ile Kentsel Tasarım Yarışması düzenliyor. Yarışma ile Çamlıbel’in kimliğine katkı sağlayacak, doğal ve kültürel çevreye uyumlu, özgün öneriler geliştiren projeler elde edilmesi amaçlanıyor. Son başvuru tarihi 26 Mart olan yarışmada birinci olacak projeye 75 bin, ikinciye 60 bin, üçüncüye ise 45 bin lira ödül verilecek. Eş Değer Mansiyon birincisi, ikincisi ve üçüncüsü de 20’şer bin lira para ödülü alacak.



Yarışma ile Atatürk Caddesi ile Çamlıbel’in kentsel odak ve yeniden çekim merkezi haline gelmesi, Cumhuriyet Meydanı’nın tören alanı olmasının yanı sıra bir kent meydanı olmasına katkı sunulması öngörülüyor. Belediye, Karaduvar için de Kentsel Yenileme Yarışması düzenleyecek. 22 Şubat’ta ilana çıkılması öngörülen yarışmada birinciye 75 bin lira, ikinciye 60 bin lira ve üçüncüye de 45 bin lira ödül verilecek. Eş Değer Mansiyon birincisi, ikincisi ve üçüncüsü de 20’şer bin lira para ödülü alacak.