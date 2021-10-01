“Mersin’in yük potansiyeli, ana konteyner limanı ile 2 katına çıkarılabilir”

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Rıdvan Arıç, Mersin’in lojistik alanında bekleyen vizyon yatırımlarının hayata geçmesi için çalıştıklarını söyledi. Mersin’in lokomotif sektörünün lojistik olduğunu kaydeden Arıç, sektörün hem kent hem de ülke ekonomisine katkılarını artıracak projelere ağırlık verdiklerini kaydetti.

Mersin’in sahip olduğu güçlü lojistik altyapısı nedeniyle sanayi üretiminde de önemli yatırımlar almaya başladığını kaydeden Arıç, “Teknolojinin gelişip istihdam maliyetlerinin düşmesinden sonra en önemli kalem olan lojistik maliyetlerinin düşürülmesi gündeme geldi. Önümüzdeki günlerde bu çok daha önemli bir hal alacak ve Mersin’e yatırımcının ilgisi daha da çok artacak. Zaman kaybetmeden Mersin’de ana konteyner limanı yatırımının başlaması gerekiyor. Ana konteyner limanı ile kentimizin yük potansiyelini iki katına çıkartabiliriz” diye konuştu.

Mersin Limanı’nın bugün yük trafiğinin çok fazla olduğunu bu yükü hafifl etebilmek adına ikinci Ana Konteyner Limanı yatırımının vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Rıdvan Arıç, şunları söyledi: “Mersin Uluslararası Limanı yaklaşık yüzde 80 kapasiteyle çalışmasına rağmen Mersin’e gelebilecek yük potansiyelinin yarısı yabancı ülkelerdeki limanlara kayıyor. Liman bu haliyle bile ekonomimize azımsanamaz bir döviz girdisi sağlıyor. Kentin sırtlayabileceği yük kapasitesini iki katına çıkarmamız mümkün. Bunun için lojistik altyapı yatırımları hızlandırılmalıdır. Mersin Uluslararası Limanı’nda devam eden genişleme projesine ek olarak kente zaman kaybetmeden bir ana konteyner limanı kazandırılmalı.”

“Lojistik alt yapı havayoluyla da güçlenecek”

Üst yapı inşaatı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın tamamlanmasıyla Mersin’in lojistik altyapısının havayolunda da güçleneceğini ifade eden Rıdvan Arıç, sektör olarak bekledikleri en önemli yatırımlardan birisinin de lojistik köy projesi olduğunu dile getirdi. Ayrıca Yenice Lojistik Merkezi’nin açılmasıyla kentin demiryolu ağının da gelişeceğini belirten Arıç, şöyle konuştu: “Yüksek navlun ücretleri ve Çin merkezli tedarik zincirinde yaşanan sorunlar Türkiye’ye yeni talep artışı olarak yansıyor. Bu talepleri sürdürülebilir olarak karşılayabilmemiz için lojistik maliyetleri azaltıp operasyonel gücümüzü artıracak yatırımları hızlandırmalıyız.”