Mersinli 3 bin bal üreticisi MERBAL ile tüketiciye aracısız ulaşacak

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Yaklaşık 1.5 milyon TL’lik fabrika ve laboratuvar yatırımı yapan birlik, 3 bine yakın üyesinden topladığı 10 çeşit saf ve organik balı gerekli kontrol işlemlerinin ardından MERBAL marka ismiyle ambalajlayıp kendi mağazaları ve ulusal ve uluslararası online satış noktaları üzerinden aracısız olarak son tüketiciye ulaştırıyor.



Üreticiden teslim aldıkları balları yapılan analizlerin ardından üretime kabul ettiklerini söyleyen Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, günlük 4 ton bal işleme kapasitesine sahip olduklarını ve saatte 2 bin şişe dolumu yapabildiklerini aktardı. Kurt; çam, çiçek, sedir ballarının yanı sıra yöresel okaliptüs, narenciye, keçiboynuzu ve sandal olmak üzere toplamda 10 çeşit bal üretimi yaptıklarını bildirdi. Ayrıca polen, arı sütü ve propolis gibi katma değeri yüksek ürünleri de piayasa sürdüklerini kaydeden Kurt, “Önümüzdeki süreçte yeni katma değerli ürünleri ürün gamımıza eklemeyi düşünüyoruz. Arı sütü, propolis ve polen karışımları hazırlayarak kimyevi gıda takviyesi ürünlerine karşı doğal ve organik arı ürünlerimizi pazara sunacağız” diye konuştu. MERBAL ile arı yetiştiricilerinin en büyük sorunlarından biri olan pazarlama sorununu çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını dile getiren Kurt, güçlü bir tedarik ve satış ağı kurmak için girişimleri sürdürdüklerini belirtti. Kurt, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyeleri ile işbirliği yaparak mağazalar açmaya hazırlandıklarını sözlerine ekledi.