Mersinli çiftçi, yüksek maliyetler nedeniyle tavuk gübresine yöneldi

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Gübre ve zirai ilaçlara gelen zamlar, Mersin’deki tarımsal üretim faaliyetlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son 6 ayda gübre ve zirai ilaç fiyatların 4.5 kat artış gösterdiği kentte, çiftçiler gübre ihtiyacını yüksek bitki hastalığı riskine rağmen tavuk çiftliklerinden sağlamaya yöneliyor.

Mersinli çiftçilerin, son aylarda ağırlıklı olarak işlenmemiş ham tavuk gübresi kullandığına dikkat çeken Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, önümüzdeki üretim sezonunda kalite ve verim kaybı uyarısı yaptı. Çiftçilerin yüksek maliyetler nedeniyle konvansiyonel gübre ve zirai ilaç kullanımını terk ederek geleneksel yöntemlere döndüğünü ifade eden Musa Yılmaz, “Bölgemizdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftlikleri çiftçilerin yüksek talebini karşılayamıyor. Üretici de başka bir alternatif olmadığı için hastalık riski olan işlenmemiş tavuk gübrelerine yöneliyor. Tavuk gübresi yıllardır neden olduğu bitki hastalıkları nedeniyle tarlalarda ve bahçelerde kullanılmıyordu. Eğer konvansiyonel ve organik gübre fiyatları kontrol altına alınmazsa önümüzdeki üretim sezonunda ham tavuk gübresinden kaynaklı ciddi rekolte kayıplarıyla karşılaşabiliriz. Rekolte ve kalite kaybı ise başta yaş meyve sebze ihracatını olumsuz etkilemekle birlikte, gıda enflasyonunu artırıcı etki yapabilir” diye uyardı.

Ham tavuk gübresinin bitki sağlığı açısından zararlı maddeler ve bakteriler taşıdığını ifade eden Musa Yılmaz, işlenmeden kullanılan tavuk gübrelerinin başta ağaçlar olmak üzere bitkiler üzerinde geri dönülmez kök hastalıklarına neden olduğunu kaydetti. Ancak bölgelerinde ham tavuk gübrelerini işleyerek organik gübre haline getirecek bir tesis olmadığını ifade eden Başkan Yılmaz, bu alanda bir an önce yatırımların başlatacak uygulamalar geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Doğru piyasa oluşmazsa kırsaldan kente göç artar

Mersin Ziraat Odası’na kayıtlı 28 bin çiftçiden yaklaşık 20 bininin 8-10 dönüm arazi üzerinde üretim yapan küçük aile işletmeleri olduğunun altını çizen Musa Yılmaz, sürekli artış gösteren girdi kalemlerine karşı finansal gücü düşük çiftçinin ayakta kalmasının mümkün olmadığını söyledi. Önümüzdeki üretim döneminde ciddi sayıda çiftçinin tarımsal üretimden kopmasını beklediklerini ifade eden Yılmaz, “Üyelerimizin büyük çoğunluğu şuanda en az 2 farklı bankadan birbirlerine kredi aktararak borcunu çevirmeye çalışıyor. Çiftçiler, yüksek üretim maliyetlerine rağmen üretim yapsa dahi, aracıların kazandığı bir düzende üretimde kalabilmesini olanağı yok. Çiftçiler odamıza artık üretim sorunlarını konuşmak için değil, çocuklarına iş talebinde bulunmak için geliyor” dedi.



“Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri gübre ve zirai ilaç tedarikine başlamalı”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üreticilerin yüksek maliyet kalemlerine ilişkin daha tutarlı ve kararlı adımlar atması gerektiğini belirten Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin gübre ve zirai ilaç tedarikinde çiftçi lehine önemli bir misyon üstlenebileceğini söyledi. Başkan Yılmaz, “Eğer çiftçilerin de yönetiminde yer aldığı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin yaptırım gücü artırılırsa tarımda kullanılan gübre ve zirai ilaçları direkt olarak fabrikalardan temin edilerek ilk elden uygun fiyatlarla üreticiye ulaştırılabilir” diye konuştu.