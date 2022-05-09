Mersinli güzellik uzmanları iptal edilen haklarını istiyor

Mehmet Nabi BATUK / MERSİN

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2017 yılında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile foto epilasyon işlemleri ve diyot lazer epilasyon işlemi yapma yetkisi alan güzellik uzmanları, Yargıtay’ın kararı bozmasıyla zor günler yaşıyor.

Türk Dermatoloji Derneği’nin söz konusu KHK’nın iptali ile ilgili Danıştay’a açtığı davayı kazanmasının ardından, güzellik uzmanlarının foto epilasyon ve diyot lazer işlemi yapması yasaklandı. Reklamlarını durdurmak zorunda kalan güzellik merkezi işletmelerinin gelirleri yüzde 60 oranında azaldı. Güzellik merkezlerine makine ve sarf malzeme tedarik eden firmalar da finansal açıdan sıkıntılı bir sürece girdi.

Mersin’de 400 güzellik merkezi işletmesinin faaliyet gösterdiğini belirten Mersin Güzellik Uzmanları Derneği (MERGÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Perihan Caner, sektör olarak kentte yaklaşık 800 kişilik istihdam sağladıklarını kaydetti. Mersin’in stratejik konumu, iklim avantajları nedeniyle ciddi bir nüfus hareketliliğine sahip olduğuna dikkat çeken Caner, sağlık turizmine de önemli bir katkı sunduğunu aktardı.

“Güzellik merkezlerinde ciddi makine stoku var”

Uygulanan yasak kararının hem bölgedeki işsizliği artıracağını hem sağlık turizmini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunan Caner, “Güzellik uzmanlarına bizzat Cumhurbaşkanı tarafından verilen haklar, bir başka devlet aygıtı tarafından geri alındı. 100 binlerce kişinin hakları yok sayıldı. Güzellik uzmanları doktorlarla çalışmaya mecbur bırakılıyor. Bu bir ironi değil midir? Madem biz doktorlara bağımlı hale getirileceğiz. Bunca sene neden diploma almak için uğraşıp yüzlerce sertifika almak zorunda bırakıldık?” diye sordu.

Güzellik merkezlerinin 5 yıldır yüksek maliyetlerle milyon liralık makine yatırımları yaptığını kaydeden Perihan Caner, şöyle devam etti: “Şu anda foto epilasyon işlemlerinde kullanılan IPL (İntelse Pulse Light) cihazlar en düşük 100 bin TL değerle satılıyor. İşletmecilerimizin elinde ciddi bir makine stoku oluştu. Bu makine stoku nasıl değerlendirilecek? Üyelerimizin devam eden kredileri nasıl ödenecek? Tüm üyelerimiz mağdur edilmiş durumda. Bu mağduriyetin önüne geçilmezse ciddi bir ekonomik kriz oluşacak. Ülkemizdeki tüm güzellik uzmanları kuruluşları Türkiye Güzellik Uzmanları Federasyonu çatısı altında birleşti. Danıştay üzerinden yasal mücadelemiz devam ediyor.”

“Verilmiş hakkın geri alınmasını kabul etmiyoruz”

Mersin’de 2014 yılından beri güzellik merkezi işleten Güzellik Uzmanı Seden Tanış, son 4 ayda yüzde 60 oranında iş kaybı yaşadığını kaydetti. İki kişiye istihdam sağladığını ve finansal açıdan bu yasağa uzun bir süre direnemeyeceği belirten Tanış, “İşletmemizi ayakta tutan en önemli işlem foto epilasyondu. Foto epilasyon işlemlerinde belirli dönemlerde Almanya, Belçika, Hollanda ve İngiltere’den insanları da ağırlıyorduk. Reklam yapamadığımız için ziyaretçi sayısı konusunda ciddi bir düşüş yaşıyoruz. Yeni cihaz yatırımlarını durdurdum. Verilmiş haklarımızın geri alınmasını kabul etmiyor, mesleğimizin yasal açıdan korunmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.

“Bu yıl yüzde 50 küçüldük

Güzellik merkezlerinde kullanılan elektroestekik cihazları tedarik eden Aldimed Medikal, yasak kararından en çok etkilenen firmalardan biri. Mersin’de yaklaşık 100 güzellik merkezine makine ve sarf malzeme tedarik eden firmanın aylık cirosu söz konusu yasak kararıyla birlikte yüzde 60 oranında azaldı. Aldimed Medikal Genel Müdürü Ali Razaki, tedarik ettikleri makinelerin büyük bölümüne iade talepleri aldıklarını aktardı. Cirolarının düşmesiyle toplam istihdamlarını 27 kişiden 19 kişiye düşürdüklerini ifade eden Razaki, “Firmamız finansal anlamda 2022 yılında yüzde 50 küçüldü. Temel giderleri karşılamakta güçlük çekiyoruz. Adana’da 8 firma sektörden çekildi. Elimizden geldiğince bu ağır koşullara dayanmayı planlıyoruz. Ama istikrar sağlanmazsa ya ihracatı düşüneceğiz ya da medikal alanda farklı bir alana geçiş yapacağız.” şeklinde konuştu.