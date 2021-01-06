Mersinli iş insanı Dervişoğlu, kitabının geliriyle kız öğrencilere tablet hediye etti

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Mersin’de bakliyat sektöründe faaliyet gösteren Dervişoğlu Tarım Ürünleri’nin Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu, ‘Ruhuma Mektuplar’ adıyla yayımlanan ilk kitabı ile tableti olmadığı için online eğitim alamayan kız çocuklarının umudu oldu. Kitabının telif hakkını ihtiyaç sahibi kız çocuklarının tablet ihtiyacının karşılanması için bağışlayan Dervişoğlu, yine kitabını iş insanlarına hediye ederek ihtiyacı olan öğrenciler için tablet bağışında bulunmalarını talep ediyor. Bireysel olarak düzenlediği kampanya kapsamında bugüne kadar 300 öğrenciye tablet alınmasını sağlayan Sait Dervişoğlu kampanyadaki ilk hedefinin 1000 tablete ulaşmak olduğunu belirtiyor.

Kampanyadaki ilk hedefi 1000 tablet

Bireysel olarak yürüttüğü kampanya ile ilgili bilgi veren Sait Dervişoğlu, “İçinde bulunduğumuz zor pandemi koşullarında bilgisayarı olmadığı için eğitimden uzak kalan yardıma muhtaç çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmesi için tablet bilgisayar yardımı yapıyoruz. Ruhuma Mektuplar kitabımın tüm gelirleri ve telif haklarını bu yolda bağışladım. Aynı zamanda Mersinimizin değerli iş insanlarına kitabımı takdim ediyor ve kendilerinden kampanyamıza tablet bilgisayar bağışında bulunmalarını rica ediyorum. Şu ana kadar 300 tabletimiz oldu ve kampanyamız gittikçe büyüyor. Hedefimiz en az 1000 tablet Tabletleri düşük gelirli bölgelerdeki okul müdürleri ile istişare ederek ve belirleyerek en çok ihtiyacı olan öğrencilere belirlediğimiz günde bizzat kendi elimle teslim ediyorum. Bu proje hiçbir tarafı, siyasi boyutu, ırkı ve rengi olmadan herkese eşit uzaklıkta şeffaflık ile yürütüyoruz” diye konuştu.