Mersinli medikalci, kamu alacaklarından endişeli

MERSİN - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 26 No’lu Sağlık Hizmetleri, Medikal ve Kozmetik Meslek Komitesi’nden Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Taş ve Meclis Üyeleri Erdal Horoz ile Barış Güler gerek daralan piyasalar gerek hammadde yetersizlikleri gerekse de tahsilatlarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle zorlu bir yılı geride bıraktıklarını kaydetti. 2021 yılında da kamu alacakları tahsilatında yaşanan sorunların devam edeceğini öngördüklerini bildiren komite üyeleri, firmaların ayakta kalmak için küçülmeye gitmek zorunda kaldığını söyledi.

“Yerli üretimin durması ihracatı vurdu”

MTSO 26 No’lu Meslek Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin İlaç Ecza Deposu Yetkilisi Yasemin Taş, pandemi sürecinde özellikle ilaç sektöründe hammadde fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sağlık sektöründe bir daralma yaşandığını söyledi. Sektörel daralmanın hem iç ve hem dış ticareti olumsuz etkilendiğini belirten Yasemin Taş, ayrıca özel hastane ve tıp merkezlerinde de yüzde 60-80 arası ciro kayıpları yaşandığını bildirdi. Uygulanan ihracat kısıtlamaları ve hammadde bulunamaması nedeniyle yeterli üretim yapılamadığını bu durumunda özellikle yurt dışı pazarlardaki ilişkilerin bozulmasına neden olduğunu belirten Taş, “Yerli Üretim olmayınca taahhüt edilen ürünler tedarik edilemiyor ve dış pazardaki firmalarla ilişkiler bozuluyor. Yurt içinde ise kamu alacaklarını tahsil edememe sorununun devam etmesi firmaları zorluyor. Ekonomik krizle vergi gelirleri ciddi anlamda düştü. Sağlık Bakanlığı için öngörülen bütçenin pandemide çok üzerine çıkıldı. Türkiye’de ilaç piyasasının en büyük alıcısının devlet olduğu düşünülürse geri ödeme sürecinin uzayabilme ihtimali sektörü düşündürüyor” dedi.

“Yerli hammadde üretimi artık zorunluluk”

MTSO 26 No’lu Komite Üyesi ve PMS Tıbbi Cihazlar Yönetim Kurulu Üyesi Barış Güler, tüm dünyada pandemi ile çok ciddi ilaç hammaddesi ihtiyacı oluştuğunu belirtti. Hammadde üretiminin sınırlı olması nedeniyle arz talep dengesinin bozulmasının fiyatları olumsuz etkilediğini söyleyen Barış Güler, “Türkiye’de iç pazarda Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sabit fiyatlar bulunuyor. Ancak hammadde fiyatları artınca Türkiye’deki ilaç üretim maliyetleri, bakanlıkça belirlenen sabit fiyatların üzerine çıkıyor. Bu da üretimin durmasına ve halka ilaç bulunamaması şeklinde yansıyor. Halen serbest piyasada bazı ilaçları bulmak mümkün değil. Tüm bu süreç artık hammadde üretiminin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu alandaki dışa bağımlılığın iç pazarda büyük riskler doğuruyor” diye konuştu.

“İnternet satışlarına düzenleme getirilmeli”

MTSO 26 No’lu Komite Üyesi ve Esa Optik Sahibi Erdal Horoz ise lens ve güneş gözlüklerinin internet satışlarının artmasının optik sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek şunları söyledi: “Biz doktor reçetesi olmadan lens satamazken internet satışlarında böyle bir şart aranmıyor. Sağlık Müdürlüğü bizleri reçete konusunda sıkı denetimlere tabi tutarken internet satışları ya da gerek işporta gerekse kırtasiye ve oyuncakçılarda satılan yakın okuma gözlükleri için aynı denetimleri göremiyoruz. Aynı durum medikal ürünlerin internet satışı için de geçerlidir. İnternet satışlarının da kayıt altına alınmasını ve medikal ürün satışı için de yüz yüze satış yapan firmaların uymak durumunda olduğu mevzuatların uygulanmasını talep ediyoruz”