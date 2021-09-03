Mersinli nakliyeciler, yeni site için 50 dönümlük yer arıyor

Mehmet Nabi BATUK

Mersin Serbest Bölge ile Mersin Uluslararası Limanı’nın en büyük karayolu lojistik çözüm ortaklarından olan Mersin Nakliyeciler Sitesi için yüzde 125’lik kapasite artışı sağlayacak bir kompleks kurulması planlanıyor. İldeki nakliyeciler, kurulacak kompleksin proje çalışmalarını tamamladı ve Mersin Nakliyeciler ve Lojistikçiler Yapı Kooperatifi adıyla yeni bir yapılanmaya gitti.

Nakliyeciler sitesi için yaklaşık 50 dönümlük bir alana ihtiyaç olduğunu kaydeden Mersin Nakliyeciler Sitesi Derneği ve Mersin Nakliyeciler ve Lojistikçiler Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Bozkurt, yaklaşık 20 yıldır arazi taleplerinin karşılanmasını beklediklerini söyledi. Mehmet Bozkurt, rayiç bedel karşılığında kendilerine tahsis edilebilecek 2 farklı atıl kamu arazisi tespit ettiklerini görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Arazi sorunun çözülmesi için yerel ve merkezi kurumlardan destek beklediklerini ifade eden Bozkurt, “Şuanda toplamda 22 dönüm arazi üzerine kurulu ekonomik ömrünü tamamlanmış bir yerleşkede hizmet veriyoruz. Son olarak yapılan denetimlerde yerleşkemizin depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edildi. Konaklama tesisleri, sosyal alanları, tır garajı, makine ikmali ve modern ofisleri ile entegre bir kompleksi hayata geçireceğimiz en az 50 dönümlük bir arazi arıyoruz. 50 milyon TL yatırım bütçesiyle üstyapı ile ilgili tüm proje hazırlıklarımızı tamamladık. Yatırıma başlamak için eksik olan tek şey arazidir” dedi.

“Yeni kompleks ekonomiye yılda 350 milyon TL kazandıracak”

Mersin Nakliyeciler Sitesi’nin ülke ekonomisine aylık olarak 18 milyon TL katkı sunduğunu ifade eden Mehmet Bozkurt, yerleşkede hizmet veren 18’i uluslararası olmak üzere 164 firmanın toplamda 3 bin 787 kişi istihdam ettiğine dikkat çekti. Üye firmalarının yüzde 80’inin kendi öz mal araçlarıyla hizmet verdiğini ifade eden Bozkurt, “Bölgemizdeki toplam öz mal araç sayısı 1000’ni geçti. Kuracağımız kompleksimizde sosyal tesislerden spor alanlarına, konaklama tesislerinden, cafe restoranlara, büyük ofislerden, tır garajı, makine ikmal, atölyelerine ve akaryakıt istasyonlarına kadar üyelerimizin hızlıca büyüme yatırımlarını yapacağı modern kompleks inşa edeceğiz. Yeni sosyal alanlar ve kuracağımız makine ikmal birimimiz ile de toplam istihdamımızın 5 bine ulaşmasını öngörüyoruz. Yeni kompleksimiz ile firmalarımızın cirolarının da en az yüzde 50 oranda artırmayı yıllık olarak yapacağımız katkının en az 350 milyon TL olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz” diye konuştu.

“Akreditasyon ile kayıt dışılığa karşı güçleneceğiz”

Kuracakları kompleksteki hedeflerinden birinin, üyelerinin maliyet kalemlerini azaltıp kurumsallaşma çalışmalarına teşvik etmek olduğunu kaydeden Mehmet Bozkurt, şöyle konuştu: “Firmalar için bir akreditasyon sistemi geliştirerek, sektördeki kayıt dışılık ile daha güçlü mücadele edeceğiz. Firmaların hizmet süreçleri için ulusal ve uluslararası belgelere dayanarak belirli kalite standartları oluşturacağız. Bu standartları oluşturmayan firmalar kuracağımız kompleksimizde faaliyet yürütemeyecek. Bu sayede sektörde daha kurumsal ve güvenilir nakliyeci markalarının oluşmasına da katkı sunup, yaşanan mağduriyetlerin önünü keseceğiz.”