Mersinli seyahat acenteleri iç turizm için destek bekliyor

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Aşılama çalışmalarının hız kazandığı ve kısıtlama tedbirlerinin gevşetildiği birçok ülkenin turizm hareketliliğini içeride tutmak için bir dizi tedbir aldığını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Mersin Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hakan Bayındır, Türkiye’de de iç turizmi hareketlendirecek yeni destek programlarına ihtiyaç olduğunu ifade etti. Kentte ağırlıklı olarak biletleme, kültür turu, outgoing, incoming ve transfer hizmeti sağlayan aktif 116 tane seyahat acentesinin bulunduğunu belirten Bayındır, acentelerin ortalama 3 personel istihdam ettiğine dikkat çekerek, ortaya çıktığı günden bugüne pandemi kısıtlamaları nedeniyle Mersin’deki seyahat acentelerinin yaşadığı ciro kaybının yüzde 80’lere ulaştığını bildirdi. Turizmin girdi alımlarıyla 54 sektörü doğrudan etkilediğini söyleyen Bayındır, “Acentelerimizin vermiş olduğu hizmetlerin tamamı bu kısıtlamalardan oldukça fazla etkilendi. Alınacak yeni tedbir ve kararlarla birlikte umuyoruz ki yurt içinde turizmi hareketlendirecek yeni destek, teşvik ve programlarının önü açılır” dedi.

TÜRSAB olarak 36 bölge Temsil Kurulu ile işbirliği içinde iç turizmde hareketliliğin başlaması için ülke genelinde tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ifade eden Hakan Bayındır, şunları söyledi: “Pandemi ile birlikte değişen seyahat alışkanlıklarını doğru takip etmemiz, gelişen talebe en kısa sürede karşılık vermemiz gerekiyor. Vatandaşlarımıza uygun ve yenilikçi seyahat imkanları tanımak üzere kamuoyu oluşturmak da görevlerimiz arasında. Bu süreçte seyahat acentalarına ihtiyacı olan destekler artarak devam etmeli. Devlet, kamu, STK’lar, belediyeler ve diğer kuruluşlarla; daha güçlü, güvenli ve kolektif bir turizm algısı yaratarak tüm bölgelerimizde uluslararası turizm taleplerini karşılamamız mümkün.”

Acentalar, yeni uygulamalar bekliyor



Turizm çalışanlarının aşılanması, güvenli turizm sertifikasına sahip işletmelerin artması ve vaka sayısındaki düşüşün sektöre olumlu etki ettiğini belirten Hakan Bayındır, “Yeni alınacak kararlarda seyahat acentelerini rahatlatacak adımlar atılmasını bekliyoruz” dedi. Bugüne kadar devletin tüm sektörlere sunduğu destek uygulamalarının piyasaların ayakta kalmasını sağladığına değinen Bayındır şöyle devam etti: “Ancak seyahat acentalarımız için uygun ve uzun vadeli kredi temin etmede yaşanan zorluklar devam ediyor. Seyahat acentalarının finansal kaynaklara erişiminin güçlendirilmesi ve sezona güçlü ve hazırlıklı girebilmesi için yeni destek paketlerinin de gündeme alınmasını bekliyoruz.”