Mersinliler, akıllı uygulama 'Teksin' ile Büyükşehir’e daha kolay ulaşabilecek

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı telefon uygulaması “Teksin Mersin” hizmete girdi. Büyükşehir’in ‘Mersin Tek Noktadan Çözüm Merkezi’ sloganıyla hayata geçirdiği ‘Teksin Mersin’ uygulamasının tanıtım toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yapıldı. Toplantıda konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, akıllı bir kent yaratmak istediklerini vurguladı. Türkiye’nin dünyaya ayak uydurmak için bilişime yöneldiği bugünlerde sadece belediyecilik hizmetlerinde değil, her alanda teknolojiyle, dijital ortamla hayatı sevk ve idare etmeye başlamış olmak gerektiğini vurgulayan Seçer, akıllı bir kent yaratmak için belediyenin de akıllı olması gerektiği bilincinde olduklarını dile getirdi. Seçer, “Teksin projesi bu bilinçle böyle gelişti. Uygulama benim yol arkadaşım, baş danışmanım, en güvendiğim çalışma arkadaşım. Bana ölçümleri yapan, sokakta vatandaşla konuşan, derdini bana aktaran, onları raporlayan, rakamlara döken anketör. Teksin, Başkan’ın vatandaşla arasındaki köprüyü oluşturan bir yapı. Vatandaşlarımızın da sığınacağı liman” diye konuştu.

Sorunlar Teksin üzerinden iletilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da seçim öncesi saydığı 7 maddelik ilkelere CHP’li bütün belediyelerin uyduğunu ifade etti. Belediyelerin hem kente hizmet etmek hem de kentlerini dünyaya tanıtmak için teknolojinin tüm olanaklarını kullandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi. “Turizm, tarım, sanayi, ulaşım, deniz kenti Mersin’de her şey var. Belediyeyle ilgili sorunun, şikayetin ihtiyacın mı var, artık Teksin üzerinden süratle iletebilirsin. Doğrudan belediye başkanı ve ekibi sorunu en kısa sürede öğrenecek ve çözümü de en kısa sürede yerine getirmey e çalışacak. Kenti de dünyaya tanıtmış olacak.”