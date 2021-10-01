MERYAP Başkanı Ekinci: “Konut fiyatlarındaki yükselişin temel nedeni maliyetlerdeki artışlar!”

MERSİN - MERYAP Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Ekinci, inşaat girdi maliyetlerinde yüzde 100 varan artışlar olduğunu belirten Nesim Ekinci, Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre temmuz ayında inşaat maliyetlerinin son 2 yılın en yükseğine çıktığını belirtti. Girdi maliyetlerindeki artışın konut alıcılarına yansıtmamak için sektör temsilcilerinin bugüne kadar büyük çaba gösterdiğini ancak 2021 yılında fiyatların artmaya başladığını ifade eden Ekinci, “Konut fiyatlarındaki artışların başlıca sebebi; maliyetlerdeki artışlardır. Geçmişte Mersin yerelinde hep arsa fiyatlarındaki artışlardan dolayı konut fiyatlarının arttığını belirtiyorduk. Bu konularda açıklamalarda bulunuyorduk. Bu sorun halen devam ederken buna ek olarak özellikle son 1 yılda inşaat ham madde fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Hem arsa fiyatları hem de inşaat maliyetleri ikisi birleşince maalesef konut fiyatlarına olumsuz bir etkisi yaptı” dedi.

Konut maliyetini oluşturan ana kalemlerdeki fiyat artışlarının devam ettiğini aktaran Başkan Ekinci, son 1 yılda PVC hammaddesindeki artışın yüzde 258, sac levhadaki artışın yüzde 327’yi, bakır hammaddesindeki artışın yüzde 115’i, demirdeki artışın yüzde 120’leri, hazır betondaki artışın yüzde 69’u bulduğunu kaydetti. Ayrıca arsa, işçilik, pazarlama gibi maliyet kalemlerinin de yükseldiğini aktaran Ekinci, “Mersin’de konut ve kira fiyatlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 50’lik artışlar yaşanıyor. İnşaat yapılacak arsa kalmamasının fiyatı arttıran unsurlardan birisi. Arsanın yarattığı maliyet baskısını geçtik artık konu kentte barınma sorununa döndü. Planları beklemekten, konut yapılamadı” diye konuştu.

Mersin’deki inşaat sektörünün eskiye oranla daha nitelikli konut projelerine yöneldiğini bu durumunda fiyatları artırdığını ifade eden MERYAP Başkanı Nesim Ekinci, şöyle konuştu: “Özellikle pandemi sürecinde de gördüğümüz üzere artık sosyal olanakları yüksek yaşam alanları talep ediliyor. Durum böyle olunca ana maliyete; pek çok özellik ekleniyor. Bu da ister istemez maliyeti artırıyor.”