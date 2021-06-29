MESBAŞ, enerji için güneşe yöneldi

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (MESBAŞ) sürdürülebilir üretim için yatırımlarına devam ediyor. Mersin Serbest Bölgesi’nde son olarak AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde toplamda 3300 kW güce sahip güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu tamamlandı. Enerji üretimine başlayan santrallerde yıllık 4 milyon 300 bin kWh üretim yapmayı hedeflediklerini belirten MESBAŞ Başkanı Ali Avcı, bu oranla yıllık enerji ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 10’unu buradan karşılamayı amaçladıklarını söyledi. GES yatırımları ile yıllık 6 bin 600 ağacın kesilmesinin ve en az 2 milyon 800 bin kilogram karbondioksit salımının önüne geçtiklerini kaydeden Ali Avcı, “Şirketimiz, GES yatırımının ardından bölgedeki yatırımcı firmaların da uygun görüşleri doğrultusunda, anlaşma sağlandığı taktirde GES yatırımlarına devam edecek. Fiziki şartları karşılayan binaların çatılarına kuracağımız çatı tipi GES projeleriyle Mersin Serbest Bölgesi’nin elektrik tüketiminin yüzde 25’ini güneşten karşılayabiliriz” dedi.

Elektrik tüketimi 5 ayda yüzde 8 arttı

Bölgede faaliyet gösteren firmaların enerji tüketim oranlarına ilişkin değerlendirme yapan Avcı, “Geçtiğimiz yıla göre üreticilerin kapasitelerinin artmasından dolayı bu yılın ilk 5 ayında 25 milyon 141 bin kWh elektrik enerjisi tüketildi. 2020 yılının aynı döneminde 23 milyon 281 bin 539 kWh elektrik tüketilmişti. Bu yıl söz konusu dönemde yüzde 8 tüketim artışı oldu. Bölgede faaliyet gösteren üreticilerin elektrik tüketimi, toplam tüketim içerisinde yüzde 85’lik paya sahip” diye konuştu.

Mersin Serbest Bölgesi’nde enerji kullanımında yüksek verimliliğin sağlanması amacıyla gelecek 5 yıl içerisinde mevcut elektrik enerji altyapısının modern sistemlerle yenileneceğini bildiren Avcı, şunları söyledi: “Yapacağımız altyapı yenilenmesiyle elektrik enerji sisteminin daha verimli ve kesintisiz çalışması ve hat kayıplarının azaltılması sağlanarak, bölgemizde başta üretim sektörü olmak üzere tüm firmalara daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılacak.”

Yılın ilk 5 ayında ticaret hacmi 1,3 milyar dolara ulaştı

Mersin Serbest Bölgesi’nin ilgili yasa gereğince, bir serbest bölgenin doğal olarak sahip olduğu gümrük hattı dışında olmanın getirdiği avantajın yanı sıra lojistik avantajlarıyla da Orta Doğu’nun önemli bir üretim, ticaret ve lojistik merkezi olarak hizmet verdiğini kaydeden Ali Avcı, bölgede 294 yerli, 115 yabancı sermayeli olmak üzere toplam 409 firma faaliyet gösterdiğini bildirdi. Bu firmalar bünyesinde 10 bin 177 kişiye doğrudan 12 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlandığını dile getiren Ali Avcı, “Mersin Serbest Bölgesinde 2021 yılının ilk 5 ayında 1,3 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştirilmiş olup 2020 yılının aynı döneminde gerçekleştirilen 0,9 milyar dolar işlem hacmine göre %41 işlem hacmi artışı göstermiştir. Mersin Serbest Bölgesinde 1988 yılından bugüne kadar gerçekleşen ticaret hacmi toplamı ise 70,7 milyar dolara ulaşmıştır. Bölgemizde 682 değişik ürünün 112 ülke ile ticareti yapılmaktadır. Bu rakamlar dünya ülkeleri ile yapılan ticaretin çok yönlü etkinliğini göstermektedir. En fazla dış ticaret yapılan yabancı ülkeler sıralamasında ABD, Mısır, İran, Irak, Mısır, İtalya, İspanya, Ekvador, Malezya, Ukrayna ve Çin bulunuyor” açıklamasını yaptı.