MESBAŞ’ta bu yıl 25 firma daha faaliyete geçecek

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Mersin’de 525 bin metrekaresi kapalı toplam 860 dönüm arazi üzerine kurulan, 304’ü yerli 115’i yabancı olmak üzere toplamda 419 firmanın üretim yaptığı Mersin Serbest Bölgesi’nde 633 bin metrekarelik yeni yatırım alanları tahsis süreci tamamlandı. Yeni ruhsat alacak 25 firmanın 2021 yılında üretime başlamasını hedeflediklerini söyleyen Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, “Bu yeni tahsis edilecek alanlarımızda gıda, kimyasal ve medikal üretimin yatırımlarının ön planda olmasını bekliyoruz. yeni firmalarımızın faaliyete başlaması ile birlikte bölgemizdeki toplam firma sayılarını 441’e çıkacak. 2021 yılında ayrıca üretim ve ticari faaliyetlerde, pandemi önlemlerine göre daha tedbirli bir faaliyet dönemi geçirileceği ve bu doğrultuda bölgemizin ticaret hacminin yıllık 2,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz” dedi.

MESBAŞ’a ait binalartda GES kurulacak

Sahip olduğu 550 metrelik rıhtımı ile aynı zamanda yıllık ortalama 350 gemiye 1,7 milyon ton yük elleçleme kapasitesiyle hizmeti verdiklerini ifade eden Ali Avcı, bölgelerindeki istihdam edilen kişi sayısının da 10 bin 771 kişiye ulaştığını bildirdi. 2020 yılı kasım ayında toplam ticaret hacimlerinin 2,2 milyar dolara ulaştığını belirten Avcı, yatırım projelerine aralıksız devam ettiklerini dile getirdi. Avcı, şunları söyledi: “Son olarak 5 bin 415 metrekare kapalı alana sahip olan yeni üretim tesisi yatırımını tamamlayarak kullanıcılarına teslim ettik. Ayrıca limandaki hizmet sürelerini kısaltmak için elektrikli mobil vinç yatırımını da tamamladık. Mobil vinç yatırımımız ile birlikte araç filomuza yeni forklift ve transpaletler de dahil oldu. 12 bin kişilik yemekhane yatırımını da 2021’de tamamlamayı planlıyoruz. Ayrıca şirketimizin işyeri kiralama faaliyetleri kapsamında tek katlı eski depolar yıkılarak yerine 14 bin metrekare kapasiteli iki katlı yeni bir tesis inşasına başlandı. Güneş enerjisinden daha çok yararlanmak üzere şirketimize ait binaların çatılarında projelendirmek üzere 1.400 KW gücünde bir enerji üretimi için proje müsaade alınmış olup kurulumu 2021 yılı içerisinde tamamlanıp enerji üretimine başlanacak.”