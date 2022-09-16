MESİAD Başkanı Engin: Yerli ve yabancı yatırımcı Mersin Ana Konteyner Limanı’nı bekliyor

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, düzenlediği basın toplantısında Mersin’de devam eden kamu yatırımlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bölge iş dünyasının sabırsızlıkla beklediği Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın 2 ay içerisinde kısmi olarak açılacağını belirten Hasan Engin, Kargıcık Turizm Bölgesi’nin ihalesinin tamamlandığını, projedeki 3 parselden 2’sinin Mersin Turizm A.Ş. tarafından hayata geçirileceğini açıkladı. Ayrıca Mersin – Antalya Otoyolu Projesi’nde çalışmaların yavaşladığı uyarısını yapan Başkan Engin, Taşucu – Çeşmeli Otoyol Projesini üstlenen KOLİN firmasının Karayolları Genel Müdürlüğüne İhale Tasfiye Başvurusu yaptığını aktardı. Gündemlerindeki en önemli projenin Mersin Ana Konteyner Limanı olduğunu bildiren MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, “Söz konusu proje gerçekleştiği taktirde kentin ekonomisine ve kalkınmasına çok hızlı şekilde katkı sağlayacaktır. Liman yapımı için Doğu Akdeniz’deki en uygun liman yeri Mersin’dedir. Kentimizin Doğu Akdeniz, çanağındaki potansiyelini açığa çıkarmak için 400 hektar deniz dolgusu üzerine kurulacak Mersin Ana Konteyner Limanı’nın bir an önce projelendirilip Mersin’de uygulamaya geçilmesi gerekiyor” dedi.

Ana Konteyner Limanı’nın 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’na işlendiğini ve yerinin net olduğunu belirten MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, “Ana Konteyner Limanı 10’uncu Kalkınma Planı’nda Mersin’de yapılacağı vurgulanmıştı. Ancak açıklanan son 11’inci Kalkınma Mersin Ana Konteyner Limanı’nın adı Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı olarak değiştirildi. Bu karara kentteki tüm iş dünyası temsilcileri karşı çıktı. O dönemde kent olarak bir bütün halinde yürüttüğümüz faaliyetlerle TBMM’de yapılan görüşmelerde canlı yayında sözlü olarak Ana Konteyner Limanı’nın Mersin’de yapılacağı belirtildi. Ama aradan geçen süre içinde TBMM’de söylenen sözleri yazılı evraklarda bir türlü göremedik. Kentteki diğer iş dünyası örgütlerinde olduğu gibi bizde MESİAD olarak Ana Konteyner Limanı’nın başka bir bölgeye yapılmasını kabul etmiyoruz. Gerek yerli gerek yabancı yatırımcılar 12 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesine sahip olacak Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ile ilgili atılacak adımları bekliyor” diye konuştu.

Kargıcık Turizm Bölgesi’nin 2 parselini Mersinli firma yatırım yapacak

Kargıcık Turizm Bölgesi’nin ihalesinin gerçekleştirildiğini ifade eden MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, 3 parselden oluşan projenin 2 parselindeki tesis yatırımlarını kentimizdeki iş insanları tarafından kurulan Mersin Turizm A.Ş.’nin gerçekleştireceğini belirtti. Engin, “Kargıcık Turizm Bölgesi 100 dönümü aşkın alan içerisinde ve bakir plajları bulunan önemli bir çekim merkezi olacak. Bölgedeki doğa yapısına uygun olarak 1000 yatak kapasiteli 5 yıldızlı butik oteller inşa edilecek. Turizm Bakanlığı’nda gerçekleştirilen ihalede bölgenin 3 parselinden 2’si Mersinli iş insanlarının desteğiyle kurulan Mersin Turizm A.Ş.’de kaldı. 1 parselini de il dışından bir firma hayata geçirecek. Projenin büyük bölümünün Mersinli iş insanlarının konsorsiyumu ile kurulan şirket tarafından üstlenilmesini memnuniyetle karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Taşucu Seka Limanı’nda karayolu ve demiryolu yatırımları bekleniyor

Taşucu Seka Limanı’ndaki özelleştirme çalışmalarının başarı ile tamamlandığını ve yüklenici firma Cey Holding’in liman kapasitesinin artırılması için yatırımları hızla başlattığını ifade eden MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, “Mersinli firmamız Cey Holding’in Taşucu Seka Limanı ve geri sahasındaki 800 dönümlük arazinin işletmesini almasını memnuniyet ile karşıladık. Taşucu Limanı’nın geri sahasında kentimizin 2’inci serbest bölgesini kurmak için çalışmalar devam ediyor. Ancak bölgedeki ulaşım yollarının atıl vaziyette olması yatırımları olumsuz etkiliyor. Bölgede acilen yeni modern karayolu ve demiryolları açılmadır. Özellikle limanın Orta Anadolu demir yolu bağlantısının yapılması için planlanan Karaman-Silifke-Taşucu Demiryolu Projesi bir an önce hayata geçirilmelidir” şeklinde konuştu.

Taşucu – Çeşmeli Otoyolu başka bahara kalmasın

Yap İşret Devret Modeli ile gerçekleştirilecek olan Taşucu Çeşmeli Otoyolu projesinde ihaleyi kazanan firmanın tasfiye başvurusu yaptığını belirten MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, “Yüklenici Firma Karayolları Genel Müdürlüğüne bütçesi yaklaşık 5 milyar TL olan otoyol için tasfiye başvurusu yaptı. Ancak tasfiye talebinin sonucu henüz netleşmedi. Proje alanındaki özel mülkler için acil kamulaştırılma kararı çıkmasına rağmen söz konusu firmanın projeyi yapmayacağı yönünde görüşmeler devam ediyor. Çünkü bölgede bugüne kadar bir şantiye kurulmadı. Mevcut ulaşım yolları vatandaşlar için bir çile yoluna dönüştü. Bölgedeki olumsuz seyahat koşullarından dolayı özellikle turizm sektörümüz ciddi anlamda itibar ve kan kaybediyor. Söz konusu otoyolun inşaatına bir an önce başlanması gerekiyor ancak yüksek enflasyondan kaynaklı inşaat maliyetlerindeki hızlı artış yüklenici firmayı zorluyor. MESİAD olarak proje sözleşmesindeki işletme süresinin uzatılmasını sağlayarak projenin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz.” dedi.

Mersin-Antalya Otoyolu’nda çalışmalar yavaşladı

Tünel açma çalışmaları devam eden Mersin Antalya Otoyolu’nda inşa çalışmaların yavaşladığını kaydeden Hasan Engin, “Mersin-Antalya Otoyolu projesinde Aydıncık ve Kaledran dışındaki tüm bölgelerdeki tünel açma çalışmaları yüzde 80 oranında tamamlandı. Aydıncık - Gözce arası ve Kaledran - Gazipaşa arasında yapılacak tüneller bir an önce açılmalıdır. Ancak sahada yaptığımız incelemelerde inşaat çalışmalarında yavaşlamalar olduğunu gördük. Çalışmaların sürdürülebilir olarak devam etmesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Bölgesi’nde yatırımcılar 4 yıldır çivi çakmadı

Gündemlerindeki en önemli 2’inci konu ise turizm sektörüne yönelik yatırımlar olduğunu ifade eden Hasan Engin, Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Bölgesi’nde devletten 6. Bölge teşviklerinin verileceği firmalar çeşitli bahanelerle tesis inşatlarına 4 yıldır başlamadığını kaydetti. 12 kilometrelik sahil şeridi üzerinde planlanan projenin 2018 yılında temelinin atıldığını anımsatan Başkan Engin, “Tahsis sahipleri bölgede bir çivi bile çakmadı. 2 bin 500 hektarlık alan üzerine kurulacak bölgede 11 otel, golf alanları ve çeşitli sosyal tesisler kurulacak. Projenin tam faaliyete geçmesiyle birlikte 10 bin kişi istihdam edilecek. Bölgede yatırımların başlaması için ihtiyaç olan tüm altyapı ve üst yapı yatırımları devlet tarafından tamamlandı. Bölgede yer tahsisi alan firmaların acilen yatırımlara başlamalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Karboğazı Turizm Bölgesi’ne Büyükşehir müdahil oldu

Kış turizminin en önemli çekim merkezlerinden biri olacak olan Karboğazı Turizm Bölgesi’ne ise son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de müdahil olduğunu belirten Hasan Engin, şunları söyledi: “Karboğazı Turizm Bölgesi, 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı, 1/5.000’lik Nazım İmar Planı ve 1/1.000’lik Uygulama İmar Planı’na işlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu alanda Turizm Bakanlığı ve ilgili firmalarla uyum içinde çalışmaya başladı. Buradaki projelerin önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Karboğazı ve Elmalı Boğazı Turizm Bölgesi olmak üzere 2 etap halinde 21 bin hektar alan üzerinde hayata geçirilecek. Projede otel dışındaki tüm altyapı ve üst yapı işlerini Mersin Büyükşehir Belediyesi projelendirilecek. Bölgedeki kar kalitesi ve süresi Kahramanmaraş, Elazığ ve Sivas’taki benzer tesislerden daha ileri bir seviyede. Ayrıca burada kurulacak bir turizm bölgesi sadece Çukurova için değil aynı zamanda Karaman, Niğde, Osmaniye ve Güney Doğu Anadolu illerinin de en önemli çekim merkezlerinden biri olacaktır.”

Pamukluk Barajı’nın içme ve kapalı devre sulama suyu hatları ihaleye çıkacak

Pamukluk Barajı’nın gövde yapımının tamamlandığını ifade eden Hasan Engin, içme suyu ve kapalı sulama suyu hatları için yaklaşık 3 ay içinde ihaleye çıkılacağını belirtti. 125 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olan barajın doluluk oranının yüzde 100 seviyesinde olduğunu kaydeden Engin, “Pamukluk Barajı’nda elektrik üretimi başladı. Bölgenin içme ve kapalı devre sulama suyu hatları için Devlet Su İşleri tarafından ihale hazırlıkları yapılıyor. Son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’de (MESKİ) projeye dahil oldu. Pamukluk Barajı’na yakın bir bölgede yeni bir içme suyu arıtma merkezi kurulacak. Arıtma merkezinin yüksekte kurulmasıyla elektrik enerjisine ihtiyaç azalacak. Bu sayede kentimiz hem içme suyuna hem de kapalı devre sulama hizmetlerine düşük maliyetlerle ulaşacak. Böylelikle tarımsal üretimde su tasarrufunu artırıp vahşi sulama oranını da azaltacağız” dedi.

İmar Planları bir an önce tamamlanmalı

Mersin’in yeni konut, sanayi, turizm ve lojistik alanlarına ihtiyacı olduğunu kaydeden Hasan Engin, bu alanda imar planı çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Son 25 yıldan beridir kentimizdeki planlama eksikliğinin olumsuz sonuçlarını yaşıyoruz. Kentimizin nüfusu her geçen gün hızla büyüyor. Rusya ve Ukrayna’dan gelen son göçlerle birlikte toplam nüfusumuz kayıt dışı bir şekilde yaklaşık 400 bin kişi arttı. Böylesine yüksek nüfus hareketliliğine sahip kentimizin altyapısı için daha çok yatırıma ihtiyaç var. Mersin, en yüksek vergi veren 5’inci il konumundayken, yatırım alan iller sıralamasında 25’inci sıralarda yer alıyor. Bu durum adaletli değildir. Çünkü kentimizin gerçek potansiyeline erişebilmesi için belediyelerimizin bütçelerinin artırılması kamu yatırımlarının hızlandırılması gerekiyor. Hükümetimizin bu alanda Mersin’e daha çok sahip çıkmasını bekliyoruz”