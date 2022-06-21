Meslek liselilere burs desteği başlıyor

DÜNYA (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurduğu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi ile mart ayından itibaren 3 bin üniversite öğrencisine aylık 500’er TL burs vermişti. Sanayi kenti olan Bursa’da sanayinin ihtiyacı olan ara eleman yetişmesini teşvik etmek amacıyla burs uygulaması meslek liselileri kapsayacak şekilde genişletildi. Toplam 5 bin meslek lisesi öğrencisine aylık 300’er TL olarak belirlenen burstan yararlanacak öğrencilerin eğitim alacağı bölümler ise Büyükşehir Belediyesi’nin iş dünyası ile yaptığı ihtiyaçlar doğrultusunda belirlendi. Buna göre Büyükşehir Belediyesi’nin burs desteğinden, meslek liselerinin elektrik-elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, bilişim teknolojileri, muhasebe ve finansman, çocuk gelişimi ve eğitimi, yiyecek içecek hizmetleri, metal teknolojisi, motorlu taşıtlar teknolojisi, moda tasarım teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, mobilya ve iç mekân tasarımı, tekstil teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri, gıda teknolojisi, matbaa teknolojisi, plastik teknolojisi, tarım alanı, metalürji teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi ve gemi yapımı bölümlerini tercih eden öğrenciler yararlanabilecek. Burs başvuruları Eylül ayında yapılacak.

“Nitelikli insan yetiştirmeyi hedefliyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha önce de belediyelerin öğrencilere burs verdiğini ancak 2008 yılında uygulamanın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlattı. Hem öğrencilere hem de ailelerine destek sağlamak amacıyla bu konu üzerinde yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Ticaret Bakanlığı ile yoğun görüşmeler neticesinde Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi’ni kurduk. Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne de tescil edildi. Belediyenin 8 tane iştiraki var, yine bu oluşuma çok sevinen iş insanları var. Bursa gibi 17 tane Organize Sanayi Bölgesi olan, binlerce önemli sanayi kuruluşu olan, bu ülkenin 60 yıllık rüyası olan TOGG’u da bünyesinde gerçekleştirilecek olan Bursa’mıza ve dolayısıyla ülkemize nitelikli insan yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu desteği ülkemizin yarınlarına yapılan yatırım olarak görüyoruz” dedi.