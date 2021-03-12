“Mesudiye’yi hayvancılıkta merkez yapmak istiyoruz”

Osman ŞİŞKO

ORDU - Güler, ilk başta Mesudiye ilçesinde hayvancılığı arttırmayı ve Mesudiye ilçesini merkez haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Güler; Korgan, Aybastı, Gölköy ve Ulubey ilçelerininin ardından Mesudiye heyetini Büyükşehir Belediyesi’nde ağırladı. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül’ün yanı sıra ilçede bulunan 70 mahalle muhtarı da toplantıya katıldı. Ağırlanan heyet taleplerini Güler ile paylaştı. Yapılan yatırımların hayvancılıkta Mesudiye’nin merkez oluşturulması için adım olduğunu aktaran Güler, “Yol, su gibi klasik belediyeciliğin gereklerini zaten yerine getirirken bunların yanında projeler de gerçekleştiriyoruz. Biz ilk başta Mesudiye’de hayvancılığı artırmayı hedefliyoruz. Mesudiye’nin yüzölçümü 20’den fazla ilden daha büyük. Biz bu toprakları kullanarak hayvancılıkta Polonya, Venezuela, Arjantin gibi olmalıyız” ifadesini kullandı