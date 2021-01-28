  1. Dünya Gazetesi
  2. Şehirler
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alıyor
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 6 adet Mühendis unvanında sözleşmeli personel alacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 6 adet Mühendis unvanında sözleşmeli personel alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız