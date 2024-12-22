Meteoroloji uyardı: Ege Denizi'nde fırtına etkili olacak!
Yarın öğle saati itibarıyla Ege Denizi'ni etkisi altına alacak fırtınanın salı günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Ege’de rüzgarın, pazartesi günü (23.12.2024) kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın salı günü (24.12.2024) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.