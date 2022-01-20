Metis Kalıp 2022’yi ihracatta atak yılı olarak belirledi

İZMİR - Başta armatür olmak üzere çeşitli sektörlere fason plastik enjeksiyon parçalar üreten Metis Kalıp, bu yıl içerisinde farklı sektörlere yapacağı kalıp projeleri ile iç ve dış pazarda atağa kalkmayı hedefliyor. Metis Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı Emel Uslu, armatür sektörünün standart olarak kullandığı, imalatında sıkıntı yaşandığı için ithal edilen parçalara ikame ürünler geliştirdiklerini söyledi.

2022 yılına hızlı ve iyi bir başlangıç yaptıklarını, kalıp konusunda tasarımdan, parça üretimine kadar her aşamada hizmet verdiklerini belirten Uslu, “Ağırlıklı olarak armatür sektörüne yönelik çalışıyoruz. Aynı zamanda plastik kutular, tatlandırıcı ambalajları, para bantlarının göbekleri gibi çeşitli parçalar üretiyoruz. Müşterilerimiz için tasarımlar da yaptığımız oluyor. Tasarım, kalıp, parça aşamalarının tamamı ya da tek biri konusunda hizmet verebiliyoruz” dedi.

Çok özel kalıplar yapabilme kapasitesine sahip olduklarını vurgulayan Uslu, “Özellikle redüktörlü dediğimiz, içinde ya da dışında vida dişi olan parçalar ciddi know-how gerektiriyor. Bu tip kalıpları yapabiliyoruz. Kalıbını yaptığımız parçayı üretmek için enjeksiyon atölyesine aktarıyoruz ve gelen siparişi adet ve temrinlerine göre üretip sevk ediyoruz. Yıllık kalıp üretme kapasitemiz 50 civarında. Son yaptığımız projelerde, çözüm ortaklarımızla işbirliği yaparak kapasitemizin üzerindeki büyüklüklerde kalıplar yapmayı başardık. 2021’de pandemiye rağmen enjeksiyon bölümünde revizyonlar ve kapasite arttırmaya yönelik yeni yatırımlar yaptık. Bu yatırımlarla birlikte, günlük üretim kapasitesini 900 bin adete çıkarttık” diye konuştu.

İsviçre ve İtalya’ya ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Uslu, dünyanın en iyi armatür markalarından olan Franke, KWC gibi firmalara fason imalat yaptıklarını belirterek, kalıp ihracatına başlayarak satışlarındaki ihracat payını yüzde 20’ye çıkarttıklarını sözlerine ekledi.

E-ticarette emin adımlar atıyor

Artan ihracat potansiyelini karşılamak için 2022 yılında kalıphane bölümüne yeni yatırımlar yapmayı ve istihdamı artırmayı planladıklarını söyleyen Uslu, “Pandemi dönemi ile hızla büyüyen ve gelişen e-ticaret sektöründe, ürün gamı ve çeşitliliğini artırarak bu alanda hızlı ve sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Ceyus markamız ile online satışlar yaptığımız platformlarda ilk sıralara ulaşmayı başardık, müşteri memnuniyeti ve sadakati konusunda çok güzel geri dönüşler alıyoruz. E-ticaretin sağladığı geniş pazarlama ağı sayesinde kurumsal firmalarla çalışmaya ve yurt dışı talepleri almaya da başladık” dedi.

“URGE projeleriyle ihracat ve kurumsallaşmayı geliştiriyoruz”

Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Birliği’nin (MAKİM) yürüttüğü URGE projesinin katılımcılarından biri olduklarını hatırlatan Uslu, “Proje kapsamında İtalya’ya ziyarette bulunarak B2B görüşmeler ve fuar ziyaretlerinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde hedef pazarlara yönelik olarak gerçekleştirilecek olan organizasyonlara da katılmayı planlıyoruz. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın da bu yönde hizmetleri var. MAKİM’in önderliğinde “MAKİM Akademi” adlı URGE projesiyle; yönetim, finans ve sosyal medya konularında eğitim ve danışmanlık alarak kurumsallaşma konusunda da çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.