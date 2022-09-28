Metrobüs hattındaki reklam alanları kiraya verilecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülkiyeti, hüküm ve tasarrufu altında bulunan Beylikdüzü - Söğütlüçeşme (Kadıköy) Metrobüs hattı duraklarında yer alan 845 reklam alanını kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülkiyeti, hüküm ve tasarrufu altında bulunan Beylikdüzü - Söğütlüçeşme (Kadıköy) Metrobüs hattı duraklarında yer alan 845 adet raket tipi reklam uygulamalarının 3 yıl süre ile işletmeye verilmesi işi ihale edilecek.
İhale 19 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul adresinde yapılacak. İhale Şartnamesi 5 bin Türk Lirası bedelle Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü'nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.