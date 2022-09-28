Metrobüs hattındaki reklam alanları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülkiyeti, hüküm ve tasarrufu altında bulunan Beylikdüzü - Söğütlüçeşme (Kadıköy) Metrobüs hattı duraklarında yer alan 845 adet raket tipi reklam uygulamalarının 3 yıl süre ile işletmeye verilmesi işi ihale edilecek.

İhale 19 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul adresinde yapılacak. İhale Şartnamesi 5 bin Türk Lirası bedelle Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü'nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

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