MEVKA, meslek liselileri ‘aranan elaman’ yapacak

İbrahim ÇİÇEKÇİ



KONYA - Geçen yıl Konya ve Karaman bölgesindeki projelere toplam 34 milyon TL destek verdiklerini açıklayan Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan Bostancı, şu sıralar meslek liseleri ile ilgili önemli çalışmalar-projeler yaptıklarını belirtti. Bu konuda hayata geçirdikleri projeleri ve verdikleri destekleri DÜNYA’ya anlatan Bostancı, teknolojik eğitim fırsatları ve yurtiçi-yurtdışı geziler desteği ile donanımlı mezunlar yetişmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Ajans olarak, geçen yıl Kaynak Verimliliğinin Geliştirilmesi ve İmalat Sanayi’nde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi başlıkları altında ilan ettikleri mali destek programlarında, değerlendirme ve sözleşme imza süreçlerini tamamladıklarını kaydeden İhsan Bostancı, şunları söyledi: “Bölgemizde yer alan uygun proje sahipleri tarafından İmalat Sanayi’nde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nda ajansımıza sunulan Konya’dan 28, Karaman’dan 9 adet olmak üzere toplam 37 proje, Kaynak Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı’nda ise ajansımıza sunulan Konya’dan 15, Karaman’dan 6 adet olmak üzere toplam 21 proje ve her iki program itibari ile de bölgemizde toplamda 58 proje destek almaya hak kazandı.” Bostancı, her iki program kapsamında hayata geçirilecek projelere MEVKA tarafından 34 milyon TL destek sağlandığını, böylece başvuru sahiplerinin eş finansmanları ile birlikte bölgede toplamda 60 milyon TL’nin harekete geçirilmiş olacağını dile getirdi.



Mesleki eğitim konusunda uzun süredir çalıştıklarını kaydeden Bostancı, “Kurum olarak, mesleki eğitim konusunda bölgedeki imalat sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla ilan ettiğimiz İmalat Sanayi’nde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programımız kapsamında 21 bin 517 öğrenci doğrudan veya dolaylı olarak, elektrik-elektronik, elektrikli araç, otonom insansız hava araçları gıda, kaynakçılık, CNC operatörlüğü, mobilya, ahşap, ayakkabıcılık, uçak bakımı, metal işleme, motor montajı, savunma mekanik sistemleri, tüfek, forklift, dijital dönüşüm ve grafik tasarım, otomasyon, mekatronik, modelleme, bilişim teknolojileri ve solidworks gibi sanayicilerimizin çok ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler alarak projelerden faydalanacak” diye konuştu.

Mesleki eğitim öğrencilerine teknolojik destek



Meslek lisesi öğrencilerinin kendini geliştirmesi noktasında çok önemli teknolojik destekler verdiklerini belirten İhsan Bostancı, “Mesleki ihtiyaçların sürekli değiştiği günümüzde, bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim altyapısını sürekli güncel tutabilmenin ciddi bir maliyet doğurduğunu söyledi. Bostancı, “Bu noktada gelişen teknolojilere göre yazılım güncellemeleri ile kendini yenileyebilen ve uzun vadede eğitim ekipmanlarına tahsis edilen kaynaklardan tasarruf sağlayan, öğrencilerin sürekli son teknoloji donanım ile eğitim alma fırsatı sunan simülatörler ve pandemide önemini artıran uzaktan eğitim sistemlerinin temini destek programımızın önemli bir bileşenini oluşturacak” dedi. Bu kapsamda CNC ve Kaynak Simülatörleri başta olmak üzere Elektrikli Araç Tamir ve Bakım Simülatörü, Yapay Zekâ ve Simülasyon Atölyesi, uzaktan eğitime imkân sağlayan Gelişmiş Eğitim Robotu, Elektronik ve Mekatronik Sistemler ile öğrenme ortamları alımı gerçekleştirileceğini belirten Bostancı’ya göre bu sayede öğrenciler günümüz teknolojik gelişmelerine kolayca ulaşma ve kendilerini daha da donanımlı olarak yetiştirme imkânına kavuşacak. Bostancı şöyle devam etti: “Konya ve Karaman’da Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında uygulanacak projeler tamamlandığında, kurumlar için makine, ekipman ve donanım temini başta olmak üzere, 2 bin 500 meslek lisesi öğrencisine girişimcilik eğitimi, 900 meslek lisesi öğretmenine kapasite geliştirici eğitim, 930 öğretmene de dijital dönüşüm eğitimi sağlanmış olacak.”

130 öğrenci istihdam edilecek



Programın en önemli ayaklarından birinin projeler sonunda öğrencilerin istihdamının sağlanması olduğuna dikkat çeken İhsan Bostancı, bölgedeki firmaların projeler kapsamında eğitim alan 130 mesleki eğitim almış öğrenciyi istihdam edeceklerini söylediğini vurguladı. Bostancı şu bilgileri verdi: “Bunun yanı sıra destek alan okullarımızın ulusal veya uluslararası kurumlar ile işbirliği faaliyetleri kapsamında yapacağı kardeş okul protokolleri ve Ankara, Düzce, İstanbul, Karaman, Kocaeli, Konya ve Muğla illerinde yer alan Anadolu Raylı Sistemler, ASELSAN, ROKETSAN, Gebze Teknik Üniversitesi, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, İNNOPARK, TEKNOPARK ve TEKNOKENT, OSTİM ve KOS gibi kurum ve kuruluşlara gerçekleştireceği teknik gezilerle mesleki eğitim öğrencilerinin mesleki deneyim kazanması da sağlanacak. Yine program kapsamında okullarımızdan biri Polonya’da Özel Personel Eğitim Merkez’ini ve Malezya’da Melaka İkim Sanayi Beceri Enstitüsü’nü diğeri ise Azerbaycan’da Haçmaz ve Bakü Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek işbirliği protokolleri yapacak. Bazı üniversitelere bağlı meslek yüksekokulları, esnaf odaları ve BİLSEM’ler de gerçekleştirecekleri projelerle benzer faaliyetlerde bulunuyor.”