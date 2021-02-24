MEVKA'dan organik tarım alanlarının genişletilmesine destek
Konya Organik Tarım Derneği ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında sunulan “Marjinal Tarım Alanlarında Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Sürdürülebilirliğe Katkı Sağlanması Projesi” destek almaya hak kazandı.
KONYA - Proje sözleşmesi Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı ile Konya Organik Tarım Derneği Yetkilisi Bülent Akgöz ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu tarafından imzalandı. Ajans tarafından desteklenecek proje kapsamında kırsalda yoksulluğun azaltılması amacıyla dağlık kesimdeki üreticiler için fiyat avantajlı ürünlerin üretilmesi, üretim süreçlerinin sürdürülebilir olması, tarımsal üretimin ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla marjinal tarım arazilerinde organik tarım uygulanabilirliğinin araştırılması hedefl eniyor.