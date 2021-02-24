MEVKA'dan organik tarım alanlarının genişletilmesine destek

KONYA - Proje sözleşmesi Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı ile Konya Organik Tarım Derneği Yetkilisi Bülent Akgöz ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu tarafından imzalandı. Ajans tarafından desteklenecek proje kapsamında kırsalda yoksulluğun azaltılması amacıyla dağlık kesimdeki üreticiler için fiyat avantajlı ürünlerin üretilmesi, üretim süreçlerinin sürdürülebilir olması, tarımsal üretimin ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla marjinal tarım arazilerinde organik tarım uygulanabilirliğinin araştırılması hedefl eniyor.