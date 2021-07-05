Mevsimlik fide üreten kadınlar pandemide Expo’ya çalışıyor

Eray ŞEN



HATAY - Hatay Üreten Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nidal Özdemir, il genelindeki 13 ilçede Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu seralarda, mevsimlik fide üretimi yapan kadınların, pandemide Expo fuarı için ürettiğini söyledi. Özdemir, “Bu yıl 10 Aralık’ta Hatay’da açılışı planlanan Expo’da kullanılacak bitkilerin çoğunu kooperatifimiz üretecek” dedi.

2008-2010 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin çiçek işlerinden ve Özyeğin Üniversitesi’nin kırsal kalkınma projesi kapsamında bölge kadınları ile üretim faaliyetlerinde edindiği tecrübeyi Hatay’a aktaran Ziraat Yüksek Mühendisi Nidal Özdemir, “Hatay 2014’te Büyükşehir statüsüne kavuşunca belediyeye bir proje sundum. ‘Bu kentin mevsimlik fidelerini biz kadınlar üretelim, dışarıdan satın almayalım’ dedim” dedi. Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da projeye olumlu baktığını, projeye katılacak kadın sayısını 250’ye çıkardığını, uygulama alanını ise 13 ilçedeki 86 mahalle olarak belirlediğini ifade etti.

Yılda 10 bin TL kazandılar

İlerleyen süreçte, projeye katılan her kadının evinin önüne 180 metrekarelik bir sera kurulduğunu aktaran Özdemir, “Zaten tarımla uğraşan, ek bir gelire ihtiyacı olan kadınları seçtik. Dezavantajlı olanlara öncelik verdik” dedi. 2017’de kooperatifin kurulması ile her dönem 2 milyon fide üretip, Hatay’ın bütün mevsimlik fide ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Özdemir, şöyle devam etti: “Pandemide kadınlarımıza Expo kapsamında çalı ve tıbbi aromatik bitkiler üretimi ile ilgili bilgi verip, ekimler yaptırdık. Expo’da kullanılacak bitkilerin çoğunu kooperatifimiz üretecek. Ayrıca bu süreçte kadınlar boş durmadı, dağıtılan sebze meyve fidelerini yetiştirip ev ihtiyaçlarını karşıladı, fazlasını satarak gelir elde etti. Yılda, ortalama yılda 10 bin TL karlılıkları oldu.”