Meysu, İncesu OSB’de yeni fabrika kuruyor

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Meysu, bu yıl hem üretim kapasitesini yüzde 40 oranında artırarak mevcut ihracat pazarını genişletecek. Halen yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapan firma, 2022 yılsonuna kadar düzenli ihracat yaptığı ülke sayısını 70’e çıkaracak. Aynı zamanda cirosunu yüzde 20 ila 25 seviyesinde artırmak isteyen Meysu ayrıca, İncesu OSB’de de yeni fabrika için inşaat çalışmalarına başladı.

Kayseri OSB’deki tesisinde meyve suyu başta olmak üzere UHT süt, gazlı içecekler, enerji içeceği, soğuk çay ve soğuk kahve üreten Meysu, Ar-Ge çalışmalarında tüketicilerden gelen talepleri de dikkate alıyor. Son Ar-Ge projesi olan My Coffee markalı soğuk kahve çeşidi ile tüketicinin beğenisini kazanan Meysu, ürün gamını genişletirken bir yandan da artan talebe cevap verebilmek için kapasite artırımına yönelik planlama yapıyor. Meysu Genel Müdürü Osman Güldüoğlu, “Hem hacimsel hem de finansal açıdan büyüyen firmamızın, Kayseri OSB’deki konsantre üretim tesisi yetersiz gelmeye başladı. Bizde İncesu OSB’de 40 dönüm araziye kurulacak olan yeni modern üretim tesisi için yatırım çalışmalarına başladık. Kısa sürede faaliyete geçmesi için tüm hızıyla inşaat sürecine devam ediyoruz. Kayseri OSB’deki fabrikamızın kapasitesini de bu yıl içinde yüzde 40 civarında artırmak için planlamalarımız var. Bir yandan Ar-Ge ile yeni ürünler geliştirirken diğer yandan da üretim kapasitemizi artırarak tüketicilerin talebini karşılamaya çalışıyoruz. Ayrıca yurtdışından aldığımız taleplerde de ciddi artış oldu. Mevcutta 60 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz. Bu yılın sonuna kadar ihracat pazarımızı 70 ülkeye çıkarmış olacağız. Kapasite, ürün gamı ve ihracat pazarı açısından istediğimiz büyümeyi yakalarsak ciromuz da 2021 yılına göre yüzde 20 ila 25 civarında artmış olacak” dedi.

Son yıllarda meyve fiyatlarının yükselmesinin üretim maliyetlerini de artırdığına dikkat çeken Osman Güldüoğlu, sektörde faaliyet gösteren firmaların karlılıklarında sıkıntılar yaşanmaya başladığını kaydetti. Personel ve lojistik giderlerinin de aynı dönemde yükselmesiyle firmaların yaşadığı sıkıntıların derinleştiğini aktaran Meysu Genel Müdürü, “Tüketicilerin sağlıksız içeceklerden uzaklaşması ve doğal üretim yollarıyla üretilen meyve suyu tüketim alışkanlıkları bizim şu anda en büyük avantajımız. Ancak artan maliyetler, karsızlık ve rekabet koşulları her geçen gün üretici firmaları daha fazla zorluyor” ifadelerini kullandı.