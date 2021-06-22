Meyve-sebze ihracatçısı, mayısta Hindistan pazarında rekor kırdı

MERSİN - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, mayıs ayında Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 201,2 milyon dolara ulaştığını, bu dönemde Hindistan pazarında 120 kat artış yakalayarak rekor kırdıklarını açıkladı. Pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik sürdükleri çalışmaların olumlu yansımalarını mayıs ayı ihracat raporlarımıza yansıdığını kaydeden Nejdat Sin, Hindistan başta olmak üzere Suriye, Beyaz Rusya, Belçika ve Sırbistan pazarlarında dikkat çekici artışlara imza attıklarını bildirdi. Başkan Sin, mayıs ayında AKİB olarak sektör ihracatına yüzde 36 oranında destek verdiklerini, bu ayda bölge ihracatının yüzde 19 artışla 73,3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Sektör alternatif pazar arayışına odaklandı

Türk yaş meyve sebze sektörünün ihracat pazarının yüzde 65’inin 5 ülkede kümelendiğini belirten Başkan Sin, ortaya çıkan tabloda pazar çeşitliliğinin sınırlı kalmasının ithalat kısıtlamaları ve jeopolitik riskler başta olmak üzere çeşitli sorunları da beraberinde getirdiğini dile getirdi. İhracatta pazar çeşitliliğini artırmaya odaklanan sektörün alternatif pazarlara ulaşma hedefinde önemli ilerlemeler kat etmeye başladığını ifade eden Başkan Sin, “Mayıs ayında ana pazarlarımız yine Rusya, Romanya, Irak, Almanya ve Ukrayna olurken, Güney Asya, Avrupa ve Orta Doğu’da önemli ihracat artışı sağladığımız ülkeler oldu. En çarpıcı rakamlara Hindistan pazarında ulaştık. Bu ülkeye geçen yıl mayıs ayında sadece 38 bin 192 dolar ihracat yapan sektörümüz, 2021 mayıs ayında 4 milyon 679 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Hindistan’a yönelik ihracatımızda yüzde 12 bin 153 oranında artış sağladık” dedi.

Mayıs ayında ihracat artışlarına imza attıkları diğer ülkeleri ele alan Sin, “İhracat hacminde yükseliş yakaladığımız ülkelerde Hindistan’ın ardından yüzde 341 artış ve 11,5 milyon dolar değer ile Suriye ikinci, yüzde 167 artış ve 1,4 milyon dolar değer ile Beyaz Rusya üçüncü sırada yer aldı. Belçika, Sırbistan, Avusturya, Bulgaristan ve Bosna Hersek pazarlarında önemli artışlar elde ettik. Ayrıca 329 bin 597 ton ürünü yurt dışında değerlendirdiğimiz mayıs ayında en çok ihraç ettiğimiz ürünlerin başında şeftali-nektarin, domates ve biber yer aldı. Yüzde 35 artış ve 33 milyon dolar değer ile şeftali-nektarin birinci, yüzde 34 artış ve 31 milyon dolar değer ile domates ikinci, yüzde 13 artış ve 16,5 milyon dolar değer ile biber üçüncü oldu. Bu ayda ihracat hacminde en yüksek artışları patates, limon, çilek, elma, çay, kabak satışında elde ettik” diye konuştu.