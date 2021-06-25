Meyve sebzede Akdenizli yıldız ihracatçılar ödüllendirildi

Türkiye’nin 2020 yılındaki 2,73 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatına yüzde 44 oranında destek veren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, pandemi yılında en fazla ihracat gerçekleştiren üyelerini ödüllendirdi.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, 2020 yılında pandemi kaynaklı olumsuzlukların sektöre yansımasını, yoğun mesai harcayarak asgari düzeyde tutmaya çalıştıklarını söyledi. Sin, şöyle devam etti: “Sektördeki tüm paydaşların iyi tarım uygulamaları ve modern tarım teknolojilerini kullanması yönünde bilinçlendirme ve denetim mekanizmalarının oluşturulması için çalışmalar yaptık. Alternatif pazarlara ulaşmaya yönelik gayretlerimiz devam ederken rotamızı Uzakdoğu ülkelerine çevirdik” dedi.

25 firma ihracatın yıldızı oldu

AKİB Yaş Meyve Sebze İhracatının Yıldızları’nda 25 firma ödül aldı. Yıldızlar listesinde şu firmalar yer aldı: Menas Mersin Zirai Ürünler, Tekasya Tarım Ürünleri, Sarıkaya Narenciye Paketleme Tarım Ürünleri, Özler Tarım Ürünleri, İlsa Dış Ticaret, Aksun Tarımsal Ürünler, Soylu Gıda, Eren Tarım Ürünleri, Celiller Tarım, Sin Gıda Sanayi, Altun Gıda, Akaş Tarım Ürünleri, Fikret Değirmenci Sarartma Paketleme, Karagözler Gıda, Polat Sebze Meyve Komisyonculuğu, Değirmenciler Zirai Ürün İşleme, Gülerler Komisyonculuk, Er Mey Tarımsal Ürünler, Semt Tarım Ürünleri, Biberciler İç Dış Gıda, Asi Zirai Ürünler, Oğuz İçecek Gıda Sanayi, Sen Yaş Sebze Meyve, Özler Ziraat, Serhat Narenciye Sarartma ve Paketleme.