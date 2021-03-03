Meyve sebzede miktar azaldı fiyat arttı

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Buna göre miktar endeksleri bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 1,66, sebzede yüzde 0,20 ve meyvede ise yüzde 12,58 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise miktarda domateste yüzde 25,58, sebzede yüzde 32,96 ve meyvede ise yüzde 31,12 azaldı. Şubat ayında fiyat endeksleri bir önceki aya göre domateste yüzde 11,17 ve sebzede yüzde 13,96 artarken, meyvede yüzde 2,60 düşüş yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) fiyatlarda domates yüzde 17,94, sebze yüzde 6,66 azalırken, meyve fiyatlarında yüzde 32,74 artış oldu. Domates miktar endeksinde son 6 yılın Şubat aylarındaki rekor yıllık değişim bu ay yüzde 25,58 azaldı.



Fiyatta ise 2016 yılından sonraki en yüksek düşüş yüzde 17,94’lük azalışla bu ay gerçekleşti. Sebze miktar endeksinde son 6 yılın Şubat aylarındaki rekor yıllık değişim yüzde 32,96 düşüşle bu ay gerçekleşti. Fiyat endeksinde 2016 yılından sonraki en yüksek düşüş ise yüzde 6,66’lık azalışla bu ay yaşandı. Sebzede domatesin aksine daha yüksek bir miktar azalışına göre daha düşük bir fiyat azalışı gerçekleşti. Meyve miktar ve fiyat endekslerinde ise arz talep ilişkisi, miktardaki azalışa karşılık fiyatta artış şeklinde gerçekleşti. Son 6 yıllık Şubat ayına göre miktarda yüzde 31,12’lik düşüş, fiyatta ise yüzde 32,74’lük artış ile 2021 yılı Şubat ayı meyvede rekorlar ayı oldu.